국제

이스라엘 “하마스, 모든 인질 석방 안하면 지옥문 열릴 것”

입력 2025.08.22 (17:34) 수정 2025.08.22 (17:41)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이스라엘의 이스라엘 카츠 국방장관은 현지 시각 22일 “곧 하마스 살인자들과 성폭행범들 머리 위로 지옥문이 열릴 것”이라고 밝혔습니다.

카츠 장관은 이날 엑스(X·옛 트위터)에서 “이스라엘이 전쟁 종식을 위해 제시한 조건, 특히 모든 인질 석방과 무장 해제에 동의하지 않는다면”이라며 이같이 말했습니다.

카츠 장관은 “어제 우리는 가자시티에서 하마스를 격퇴하기 위한 이스라엘군의 계획을 승인했다”며 “이는 강력한 공격과 주민 대피, 그리고 기동 작전을 포함한다”고 언급했습니다.

카츠 장관은 “만일 하마스가 (협상 조건에) 동의하지 않는다면 하마스의 수도인 가자시티는 라파와 베이트하눈처럼 될 것”이라고 강조하기도 했습니다.

이는 앞서 이스라엘군이 라파와 베이트하눈 지역을 강도 높은 지상전으로 초토화한 일을 상기시키는 경고성 발언입니다.

알자지라 방송은 이날 새벽부터 이스라엘 공습으로 가자시티에서만 24명이 숨지는 등 가자지구 전역에 걸쳐 30명이 숨진 것으로 집계되는 등 이스라엘의 공세가 강해지고 있다고 보도했습니다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 전날 가자시티 장악 계획을 승인하고 팔레스타인 무장 정파 하마스에 대한 압박 강도를 끌어올린 상태입니다.

이스라엘군은 지난 20일 이미 가자시티 외곽에서 예비적 작전 활동에 돌입했다고 밝힌 바 있습니다.

하마스는 지난 18일 생존 인질 20여 명 중 10명을 우선 석방하는 내용을 골자로 한 중재국의 휴전안을 수용하겠다고 밝혔지만, 이스라엘은 모든 인질이 한꺼번에 풀려나지 않는 한 합의는 없다는 입장입니다.

이스라엘은 하마스의 이스라엘 기습 공격으로 가자지구 전쟁이 발발한 지 꼭 2년째가 되는 오는 10월 7일을 가자지구 민간인의 대피 기한으로 설정한 것으로 알려졌으며, 이때까지는 가자시티 지상전이 본격화하지 않을 수 있습니다.

타임스오브이스라엘 등 이스라엘 언론은 하마스가 이스라엘의 요구를 받아들여 남은 인질 생존자와 사망자를 모두 돌려보내기로 결정할 경우 가자시티 장악 작전이 취소될 가능성이 있다고 전망합니다.

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 이스라엘 “하마스, 모든 인질 석방 안하면 지옥문 열릴 것”
    • 입력 2025-08-22 17:34:14
    • 수정2025-08-22 17:41:46
    국제
이스라엘의 이스라엘 카츠 국방장관은 현지 시각 22일 “곧 하마스 살인자들과 성폭행범들 머리 위로 지옥문이 열릴 것”이라고 밝혔습니다.

카츠 장관은 이날 엑스(X·옛 트위터)에서 “이스라엘이 전쟁 종식을 위해 제시한 조건, 특히 모든 인질 석방과 무장 해제에 동의하지 않는다면”이라며 이같이 말했습니다.

카츠 장관은 “어제 우리는 가자시티에서 하마스를 격퇴하기 위한 이스라엘군의 계획을 승인했다”며 “이는 강력한 공격과 주민 대피, 그리고 기동 작전을 포함한다”고 언급했습니다.

카츠 장관은 “만일 하마스가 (협상 조건에) 동의하지 않는다면 하마스의 수도인 가자시티는 라파와 베이트하눈처럼 될 것”이라고 강조하기도 했습니다.

이는 앞서 이스라엘군이 라파와 베이트하눈 지역을 강도 높은 지상전으로 초토화한 일을 상기시키는 경고성 발언입니다.

알자지라 방송은 이날 새벽부터 이스라엘 공습으로 가자시티에서만 24명이 숨지는 등 가자지구 전역에 걸쳐 30명이 숨진 것으로 집계되는 등 이스라엘의 공세가 강해지고 있다고 보도했습니다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 전날 가자시티 장악 계획을 승인하고 팔레스타인 무장 정파 하마스에 대한 압박 강도를 끌어올린 상태입니다.

이스라엘군은 지난 20일 이미 가자시티 외곽에서 예비적 작전 활동에 돌입했다고 밝힌 바 있습니다.

하마스는 지난 18일 생존 인질 20여 명 중 10명을 우선 석방하는 내용을 골자로 한 중재국의 휴전안을 수용하겠다고 밝혔지만, 이스라엘은 모든 인질이 한꺼번에 풀려나지 않는 한 합의는 없다는 입장입니다.

이스라엘은 하마스의 이스라엘 기습 공격으로 가자지구 전쟁이 발발한 지 꼭 2년째가 되는 오는 10월 7일을 가자지구 민간인의 대피 기한으로 설정한 것으로 알려졌으며, 이때까지는 가자시티 지상전이 본격화하지 않을 수 있습니다.

타임스오브이스라엘 등 이스라엘 언론은 하마스가 이스라엘의 요구를 받아들여 남은 인질 생존자와 사망자를 모두 돌려보내기로 결정할 경우 가자시티 장악 작전이 취소될 가능성이 있다고 전망합니다.

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]
홍진아
홍진아 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김문수·장동혁, 국민의힘 대표 결선 진출…26일 결정

김문수·장동혁, 국민의힘 대표 결선 진출…26일 결정
국민의힘 최고위원에 신동욱·김민수·양향자·김재원…청년 최고위원 우재준 선출

국민의힘 최고위원에 신동욱·김민수·양향자·김재원…청년 최고위원 우재준 선출
김건희 “건강상 이유 내일 조사 불출석”…특검 “25일 소환”

김건희 “건강상 이유 내일 조사 불출석”…특검 “25일 소환”
위성락 안보실장 “한미 안보 동맹의 현대화로 연합방위태세 강화”

위성락 안보실장 “한미 안보 동맹의 현대화로 연합방위태세 강화”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.