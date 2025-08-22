국민의힘 최고위원에 신동욱·김민수·양향자·김재원…청년 최고위원 우재준 선출

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

국민의힘 새 지도부 선출을 위한 전당대회에서 신임 최고위원에 신동욱 ·김민수·양향자·김재원 후보가 당선됐습니다.



손수조 후보와 우재준 후보가 겨룬 청년 최고위원에는 우재준 후보가 선출됐습니다.



국민의힘은 오늘(22일) 충북 청주시 오스코에서 전당대회를 열고 새 지도부 선출에 나섰습니다.



국민의힘 당 대표 선출 결과는 잠시 뒤 발표될 예정입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



