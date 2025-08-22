국민의힘 최고위원에 신동욱·김민수·양향자·김재원…청년 최고위원 우재준 선출
입력 2025.08.22 (17:35) 수정 2025.08.22 (18:27)
국민의힘 새 지도부 선출을 위한 전당대회에서 신임 최고위원에 신동욱 ·김민수·양향자·김재원 후보가 당선됐습니다.
손수조 후보와 우재준 후보가 겨룬 청년 최고위원에는 우재준 후보가 선출됐습니다.
국민의힘은 오늘(22일) 충북 청주시 오스코에서 전당대회를 열고 새 지도부 선출에 나섰습니다.
국민의힘 당 대표 선출 결과는 잠시 뒤 발표될 예정입니다.
[사진 출처 : 연합뉴스]
정아연 기자 niche@kbs.co.kr정아연 기자의 기사 모음
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.