민주 최강욱 “교육 잘못되면, 특정 학교 중심의 내란 주역 배출”

입력 2025.08.22 (17:39) 수정 2025.08.22 (17:43)

광복절 특별사면을 받은 최강욱 전 의원이 더불어민주당 신임 교육연수원장에 임명돼 “교육이 잘못되면, 특정 학교 중심의 내란 주역을 배출할 수 있다”고 말했습니다.

최 원장은 오늘(22일) 오전 국회에서 열린 최고위원회의에 교육연수원장 임명 후 처음 참석하고, “교육이 잘못되면 이번 내란 사태에서 보듯이 특정 학교 중심의 내란 주역들을 배출하는 결과를 직접 목격한 바 있다”고 밝혔습니다.

그러면서 “민주주의의 위대한 성취와 새로운 대한민국을 만들어가야 할 이재명 정부, 그리고 집권 여당이자 백 년 정당 민주당의 미래를 위해서, 교육과 연수는 무엇보다 중요한 분야라는 당 대표님의 생각이 잘 구현될 수 있도록 맡은 바 역할을 잘 수행하겠다”고 말했습니다.

최 원장 임명은 정청래 당 대표가 주도했는데, 정 대표는 “김병기 원내대표는 가장 잘한 인선으로 최 연수원장을 말씀해 주셨고, 그래서 감사했다”고 말했습니다.

민주당 교육연수원은 이재명 대통령이 당대표이던 2023년 ‘당원 역량 강화’를 목표로 출범했으며, 연수원장은 권리당원 교육을 총괄합니다.

최 원장은 조국 전 조국혁신당 대표 아들에게 인턴 확인서를 허위로 발급해 준 혐의로 대법원에서 징역형 집행유예를 선고받아 의원직을 상실한 바 있으며, 이재명 정부 첫 광복절 특별사면으로 사면·복권됐습니다.

