[퇴근길 날씨] 내일 ‘처서’에도 폭염 계속

폭염의 기세는 여전합니다.



오늘 한낮에 강원도 강릉은 38도까지 오르기도 했습니다.



폭염 경보 지역도 더 늘어나 수도권과 충청, 남부 대부분 지역으로 확대됐습니다.



낮 기온이 크게 오르다보니 대기가 불안정해 현재, 경남 지역에 소나기가 내리고 있습니다.



곧 잦아들겠습니다.



내일은 가을에 든다는 절기 '처서'지만, 무더위는 계속됩니다.



내일 하늘에는 구름이 조금 끼겠고 수도권과 강원, 제주도는 한때 소나기가 내릴 수 있습니다.



내일 아침 기온 서울 27도, 전주 25도로 오늘 밤에도 열대야가 예상됩니다.



한낮에 서울 34도, 대구 36도로 오늘만큼 덥겠습니다.



바다의 물결은 비교적 잔잔하게 일겠습니다.



다음 주 월요일에 중부지방부터 비가 내리겠고 화요일에는 전국적으로 비가 내리겠습니다.



날씨 전해드렸습니다.



김규리 기상캐스터/그래픽:남현서



