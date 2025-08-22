김문수·장동혁, 국민의힘 대표 결선 진출…26일 결정

국민의힘 김문수·장동혁 후보가 국민의힘 당 대표 결선에 진출했습니다.



오늘(22일) 오후 충북 청주시 오스코에서 열린 국민의힘 전당대회에서 당 대표 경선에서 출마한 4명의 후보 모두 과반의 지지를 얻지 못해 새로운 대표를 선출하진 못했습니다.



모바일과 ARS(자동응답시스템) 투표 합산 결과, 김문수 후보와 장동혁 후보(가나다 순)가 결선에 올랐습니다.



각 후보별 득표율은 공개되지 않았습니다.



김문수 후보와 장동혁 후보는 내일 곧바로 TV토론회에서 맞대결을 펼칩니다.



이어 오는 24일부터 이틀동안 진행되는 당원 투표와 여론 조사를 거쳐, 오는 26일 최종 당대표가 선출됩니다.



■ 최고위원 신동욱·김민수·양향자·김재원…청년최고 우재준 당선



당 대표 선거와 별도로 1인 2표 방식으로 치러진 최고위원 선거에서는 신동욱·김민수·양향자·김민수 후보(득표율 순)가 당선됐습니다.



45세 미만 청년최고위원에는 우재준 후보가 선출됐습니다.



이번 전당대회의 당원 투표율은 44.39％로, 한동훈 전 대표가 선출됐던 지난해 7·22 전당대회 최종 투표율인 48.51%p보다 4.12%p 낮습니다.



국민의힘 지도부 선출은 당원 투표 80%와 국민여론조사 20% 비율로 반영됐습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



