[크랩] 세계는 쭉쭉 달리는데…한국 전기차만 ‘제자리걸음’?
입력 2025.08.22 (18:04)
테슬라, BYD 등이 기강을 꽉 잡고 있는 '전기차' 시장!
세계 각국은 전기차 시장 선점에 사활을 걸고 있는데, 우리나라는 오히려 관련 보조금을 삭감하는 등 대세에 역행하는 행보를 보이고 있다는데요.
이대로 가면 한국 전기차는 살아남을 수 있을까요? 크랩이 자세한 이야기를 담아봤습니다.
김소영 기자 sos@kbs.co.kr김소영 기자의 기사 모음
