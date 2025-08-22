이만희 감독 50주기전, 다음달 한국영상자료원서 개최

한국 영화의 거장 이만희 감독의 타계 50주기를 맞아 '시대를 초월한 영화작가, 이만희 50주기전'이 다음 달 4일부터 13일까지 서울 마포구 한국영상자료원 시네마테크에서 열립니다.



한국영상자료원은 이번 기획전을 맞아 '04:00 -1950-'(1950년 4시)와 '군번없는 용사'의 4K 복원판을 최초로 공개하고 '암살자'와 '0시'(영시)를 35㎜ 필름으로 특별 상영해 이 감독의 작품 세계를 조명합니다.



개막일인 9월 4일에는 이 감독의 동료인 백결 시나리오 작가와의 대담과 이 감독의 막내딸인 배우 이혜영의 구술 낭독 행사가 열립니다.



또 9월 6일에는 김지운 감독과 오승욱 감독의 시네토크행사도 개최됩니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 한국영상자료원 제공]



