정치

혁신당, 심우정 등 공수처 고발…“김건희 불기소한 검사들 감찰해야”

입력 2025.08.22 (18:21) 수정 2025.08.22 (18:22)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

조국혁신당이 김건희 여사의 도이치모터스 주가조작 의혹을 불기소 처분한 검찰 수뇌부를 고위공직자범죄수사처에 고발했습니다.

혁신당 차규근 최고위원과 정춘생 정책위의장은 오늘(22일) 오전 경기 과천시 고위공직자범죄수사처를 방문해, 심우정 전 검찰총장, 이창수 전 서울중앙지검장, 조상원 전 서울중앙지검 4차장검사를 직권남용과 직무 유기 혐의로 고발했습니다.

이들은 “상식적으로 납득하기 어려운 수사 결과에 대해 비판이 계속되자 서울고검은 2025년 4월 재수사 결정을 내렸고, 특검은 출범 41일 만에 주가조작 사건 등을 범죄 사실로 하여 김건희를 구속했다”고 지적했습니다.

이어 “결국 2024년 불기소 처분은 명백한 봐주기 수사였다”며 “주가조작 범죄 행위에 대한 수많은 인적 물적 증거 차고 넘침에도 피고발인들은 검사이길 포기하고 김건희에 면죄부를 줬다”고 고발 이유를 밝혔습니다.

혁신당은 또한 정성호 법무부 장관에게 김건희 여사의 도이치모터스 주가조작 의혹 사건 등을 담당한 검사들에 대한 감찰을 촉구했습니다.

혁신당 김선민 대표 권한대행은 오늘(22일) 국회에서 정성호 장관을 만나 “김건희 관련 의혹에 현직 검사들이 개입한 정황이 있다”며 법무부 직접 감찰 요청서를 전달했습니다.

이외에도 김 권한대행은 윤석열 정부에서 검찰권을 남용한 검사들에 대한 인적 청산과 대검찰청의 범죄정보 수집 단위 폐지를 요구했습니다.

정성호 장관은 “(인적 청산은) 이번 인사에서도 반영됐다고 생각한다”며 “특검 수사도 진행되고 있다. 검사들의 비위가 발견되면 적절히 조처하겠다”고 말했습니다.

또 “법무부는 수사·기수 분리 원칙에 적극 공감하고 있고, 이의를 다는 검찰 분위기도 잘 없다고 생각한다”며 “표적수사·정치 보복적 수사도 문제이지만, 봐주기 수사로 불기소되는 것도 문제다. 이런 부분을 어떻게 통제할지 같이 고민해 달라”고 밝혔습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 혁신당, 심우정 등 공수처 고발…“김건희 불기소한 검사들 감찰해야”
    • 입력 2025-08-22 18:21:07
    • 수정2025-08-22 18:22:44
    정치
조국혁신당이 김건희 여사의 도이치모터스 주가조작 의혹을 불기소 처분한 검찰 수뇌부를 고위공직자범죄수사처에 고발했습니다.

혁신당 차규근 최고위원과 정춘생 정책위의장은 오늘(22일) 오전 경기 과천시 고위공직자범죄수사처를 방문해, 심우정 전 검찰총장, 이창수 전 서울중앙지검장, 조상원 전 서울중앙지검 4차장검사를 직권남용과 직무 유기 혐의로 고발했습니다.

이들은 “상식적으로 납득하기 어려운 수사 결과에 대해 비판이 계속되자 서울고검은 2025년 4월 재수사 결정을 내렸고, 특검은 출범 41일 만에 주가조작 사건 등을 범죄 사실로 하여 김건희를 구속했다”고 지적했습니다.

이어 “결국 2024년 불기소 처분은 명백한 봐주기 수사였다”며 “주가조작 범죄 행위에 대한 수많은 인적 물적 증거 차고 넘침에도 피고발인들은 검사이길 포기하고 김건희에 면죄부를 줬다”고 고발 이유를 밝혔습니다.

혁신당은 또한 정성호 법무부 장관에게 김건희 여사의 도이치모터스 주가조작 의혹 사건 등을 담당한 검사들에 대한 감찰을 촉구했습니다.

혁신당 김선민 대표 권한대행은 오늘(22일) 국회에서 정성호 장관을 만나 “김건희 관련 의혹에 현직 검사들이 개입한 정황이 있다”며 법무부 직접 감찰 요청서를 전달했습니다.

이외에도 김 권한대행은 윤석열 정부에서 검찰권을 남용한 검사들에 대한 인적 청산과 대검찰청의 범죄정보 수집 단위 폐지를 요구했습니다.

정성호 장관은 “(인적 청산은) 이번 인사에서도 반영됐다고 생각한다”며 “특검 수사도 진행되고 있다. 검사들의 비위가 발견되면 적절히 조처하겠다”고 말했습니다.

또 “법무부는 수사·기수 분리 원칙에 적극 공감하고 있고, 이의를 다는 검찰 분위기도 잘 없다고 생각한다”며 “표적수사·정치 보복적 수사도 문제이지만, 봐주기 수사로 불기소되는 것도 문제다. 이런 부분을 어떻게 통제할지 같이 고민해 달라”고 밝혔습니다.
이예린
이예린 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김문수·장동혁, 국민의힘 대표 결선 진출…26일 결정

김문수·장동혁, 국민의힘 대표 결선 진출…26일 결정
국민의힘 최고위원에 신동욱·김민수·양향자·김재원…청년 최고위원 우재준 선출

국민의힘 최고위원에 신동욱·김민수·양향자·김재원…청년 최고위원 우재준 선출
김건희 “건강상 이유 내일 조사 불출석”…특검 “25일 소환”

김건희 “건강상 이유 내일 조사 불출석”…특검 “25일 소환”
위성락 안보실장 “한미 안보 동맹의 현대화로 연합방위태세 강화”

위성락 안보실장 “한미 안보 동맹의 현대화로 연합방위태세 강화”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.