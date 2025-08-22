뉴스 7

[뉴스7 헤드라인]

입력 2025.08.22 (19:00) 수정 2025.08.22 (19:05)

한덕수 전 국무총리 3차 소환…내란특검, 신병확보 방침

한덕수 전 국무총리 3차 소환…내란특검, 신병확보 방침

“윤이 계엄선포문 줬다”…통일교 청탁 수사 속도

'계엄 선포문을 받은 기억이 없다'고 주장하던 한덕수 전 총리가 지난 특검 조사에서 말을 바꿨습니다. 오늘 3차 조사가 끝난 뒤 구속영장 청구 여부가 결정될 것으로 보입니다. 통일교 청탁 수사는 어젯밤 건진법사 전성배 씨가 구속되면서 속도가 붙었습니다.

“AI로 위기 돌파”…구윤철 경제부총리 출연

정부가 민간과 공공 전 부문에 인공지능 AI를 집중 육성해 잠재 성장률을 3%까지 끌어올리겠다는 '새 정부 경제성장전략'을 발표했습니다. 구윤철 경제부총리에게 구체적인 내용 들어보겠습니다.

‘방송3법’ 처리…내일부터 ‘노란봉투법’ 등 상정

EBS법 개정안이 범여권 주도로 국회 본회의를 통과하면서 이른바 방송3법이 모두 국회 문턱을 넘었습니다. 민주당은 노란봉투법과 상법 개정안도 차례로 처리할 방침인데 국민의힘은 '경제 내란법'이라고 반발하며 추가 논의를 요구했습니다.

국힘 새 지도부…‘반탄’ 김문수·장동혁 결선

국민의힘의 새 지도부를 뽑는 전당대회에서 탄핵 반대파인 김문수, 장동혁 후보가 대표 선거 결선에 진출했습니다. 당 대표는 26일 최종 확정됩니다. 최고위원은 신동욱, 김민수, 양향자, 김재원, 청년 최고위원에 우재준 후보가 선출됐습니다.

