“AI로 초혁신” 어떻게? 경제부총리에게 듣는다

[앵커]



조금 전 보신 '경제성장전략', 주요 대목 더 자세히 짚어보겠습니다.



구윤철 경제부총리, 스튜디오에 나와 있습니다.



성장 전략 한마디로 요약하면, '인공지능으로 경제를 초혁신하겠다' 같은데요.



혁신은 어느 정부나 늘 강조했는데, '초혁신 경제'는 정확히 무슨 의미죠?



[답변]



초혁신경제는 이 세상에 없는 것을 없는 제품 서비스를 만드는 겁니다.



만약에 한국이 이 세상에 없는 새로운 아이템을 만든다 했을 때, 그게 초혁신 경제입니다.



저희가 설하는 건 AI로봇, AI자동차, AI조선을 만든다면 이게 바로 초혁신경제고, 한국 경제가 이런 걸 지향해야만 한국경제가 다시 한번 발돋움 할 수 있다고 보고 있습니다.



[앵커]



15대 선도 프로젝트를 선정했습니다.



상당 부분은 민간 기업이 해야 할 사업인데, 정부는 어떤 역할을 하는 거죠?



[답변]



정부는 민간이 하는 걸 도와주겠다. 민간이 무엇이 필요하냐. 인력이 부족하다면 인력을 제공해주고, 세제 지원이 필요하다고 하면 세제 지원을 해주고.



정부는 가능하면 다 지원해서 초혁신 경제로 가겠다는 전략입니다.



기업이 중심입니다.



[앵커]



미국도 그렇고 유럽, 일본도 그렇고 대규모 보조금이나 세금 감면 앞세우는데, 이번에는 그런 실질적 지원책이 잘 눈에 안 띄는 것 같습니다?



[답변]



곳곳에 숨어있습니다.



초혁신 경제로 가기 위해서 선도 프로젝트에 대해서는 정부가 R&D(연구개발)를 지원해줍니다.



또 시범사업을 지원해주고, 이게 사업화로 가면 저희가 금융을 지원해줍니다.



국민 성장펀드 100조 원 자금도 준비돼 있습니다.



세제지원도 국가전략 기술로 AI를 지정을 했습니다. AI에 대해서는 국가 전략 기술이기 때문에 세금 인센티브가 이뤄집니다.



규제도 끊어줘서 사업이 세계 1등 경제로 나갈 수 있는 데에 정부가 지원해줘서 최대한 빠른 시일내에 성공하도록 만들겠다고 하는 겁니다.



시장을 향해서 차근차근 나갈 수 있게 정부가 집중적으로 지원하고 규제는 끊어주겠다는 겁니다.



[앵커]



뛰어난 AI 인재를 유치해야 한다는 데는 이견이 없을 것 같긴 합니다만, 해외에 있는 인재들 입장에서 한국이 다른 나라보다 매력적일까요?



파격적 유인책이 필요할 것 같은데요.



[답변]



일단 해외에 있는 기술자들은 한국의 매력적인 문화에 관심을 가지고 있습니다.



뿐만 아니라 특별 비자를 제공할 계획입니다.



해외 인재에 대해서는 연구비와 인건비, 최고급 기술을 가지고 있다면 파격적인 인건비를 지급하도록 할겁니다.



해외에 거주하는 대한민국 인재들도 한국에 온다면 박사후연구원을 신설하고 연구비도 지원하는 다양한 방법을 통해 한국에 와서 연구할 수 있는 매력적인 국가를 만들겠다는 계획도 가지고 있습니다.



[앵커]



결국은 무슨 돈으로 이걸 다 할 거냐, 재원 문제가 안 나올 수가 없을 것 같아요.



100조 원 이상의 국민성장펀드, 누가 얼마를 내서 어떻게 조성하는 겁니까?



[답변]



100조 원에 대해서는 50조 원은 정부가, 50조 원은 민간 자금으로 조성하는데, 예를 들어서 AI로봇을 만든다면 기업이 먼저 투자를 해야 할 거 같습니다.



부가가치가 높아서, 성공만 한다면 민간이 먼저 투입하고, 그 뒤에 어렵다고 하면 정부가 투입하는 방식입니다.



사업의 진행 단계에서 받을 수 있는 '캐피털 콜'이라는 방식인데 5년에 걸쳐서 100조 원이기 때문에 나눈다면 1년에 20조 원 정도가 된다고 생각합니다.



초기에는 좀 적고, 뒤로 갈수록 소요가 많을 것으로 보고 있습니다.



[앵커]



성장률 얘기 해보겠습니다.



올해는 0.9%, 내년 1.8% 성장 전망하셨는데, 타이완 4%대, 미국 2%대 성장 전망보다 너무 낮지 않습니까?



[답변]



잠재성장률이 떨어졌기 때문입니다.



금년도 잠재성장률이 1.9% 정도인데, 실질적으로 그만큼 성장도 안 되고 있습니다.



그래서 초혁신경제로 가서, 2%, 3%까지 끌어올리면 된다고 보이고, 내년에는 잠재성장률 만큼 성장을 하게 됩니다.



그래서 초혁신경제로 간다면 3%, 더 나아가서 4%로 가면 충분히 캐치업 가능하다고 보고 있습니다.



[앵커]



시간관계상 인공지능 쪽에 집중해 말씀 나눴는데, 국민들께 꼭 강조하고 싶은 대목은?



[답변]



AI라는 게 왔기 때문에 대한민국이 열심히 하면 큰 기회가 온다고 생각합니다.



그래서 기업 뿐만 아니라 공공부문, 전국민도 AI교육을 시켜서 AI시대에 실력을 갖춘다면 좋은 일자리가 만들어지고, 좋은 일자리를 갖게 되고.



그럼 대한민국이 선진국으로 갈 수 있다고 생각합니다.



