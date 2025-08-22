뉴스 7

BTS 정국도 당해…380억 원 빼돌린 해킹 총책 송환

입력 2025.08.22 (19:30) 수정 2025.08.22 (19:33)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

시신 목에서 사라진 금목걸이…출동 경찰관 5명 조사

시신 목에서 사라진 금목걸이…출동 경찰관 5명 조사
‘처서 마법’ 없다…다음 주까지 무더위 계속

‘처서 마법’ 없다…다음 주까지 무더위 계속

다음
다수의 웹사이트를 해킹해 BTS 정국과 재력가 등의 금융 계좌와 가상자산 계정에서 380억 원이 넘는 자산을 빼돌린 해킹 범죄 조직 총책이 태국 방콕에서 송환됐습니다.

법무부는 34세 중국 국적 남성을 오늘 새벽 인천공항으로 송환했다고 밝혔습니다.

이 남성은 2023년 8월부터 약 6개월 동안 태국 등 해외에 머물며 피해자들의 금융 계좌와 가상자산 계정에서 380억 원이 넘는 예금과 가상화폐를 빼돌린 혐의를 받고 있습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • BTS 정국도 당해…380억 원 빼돌린 해킹 총책 송환
    • 입력 2025-08-22 19:30:39
    • 수정2025-08-22 19:33:33
    뉴스 7
다수의 웹사이트를 해킹해 BTS 정국과 재력가 등의 금융 계좌와 가상자산 계정에서 380억 원이 넘는 자산을 빼돌린 해킹 범죄 조직 총책이 태국 방콕에서 송환됐습니다.

법무부는 34세 중국 국적 남성을 오늘 새벽 인천공항으로 송환했다고 밝혔습니다.

이 남성은 2023년 8월부터 약 6개월 동안 태국 등 해외에 머물며 피해자들의 금융 계좌와 가상자산 계정에서 380억 원이 넘는 예금과 가상화폐를 빼돌린 혐의를 받고 있습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

한덕수 전 국무총리 3차 소환…내란특검, 신병확보 <br>방침

한덕수 전 국무총리 3차 소환…내란특검, 신병확보 방침
김문수·장동혁, 국민의힘 대표 결선 진출

김문수·장동혁, 국민의힘 대표 결선 진출
이 대통령, 내일부터 미·일 순방…중국에 특사 파견

이 대통령, 내일부터 미·일 순방…중국에 특사 파견
시신 목에서 사라진 금목걸이…출동 경찰관 5명 조사

시신 목에서 사라진 금목걸이…출동 경찰관 5명 조사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.