경찰, ‘이재명 대통령 커피원가 120원 발언 비판’ 김용태 불송치

이재명 대통령이 대선후보 시절 언급했던 ‘커피 원가 120원’ 발언을 비판했다가 고발당한 국민의힘 김용태 의원이 무혐의 처분을 받았습니다.



서울경찰청 공공범죄수사대는 지난 12일 공직선거법 위반 혐의로 수사를 받아온 김 의원에 대해 범죄 혐의를 인정하기 어렵다며 불송치 처분했습니다.



이 대통령은 대선후보 시절인 지난 5월 16일 전북 군산 유세에서 “커피 한 잔 팔면 8천 원에서 1만 원 받을 수 있는데, 원가가 내가 알아보니까 120원”이라고 말했습니다.



당시 국민의힘 비상대책위원장이었던 김 의원은 SNS에 “‘커피 원가가 120원인데, 너무 비싸게 판다’는 민주당 이재명 후보”라며 이를 비판했습니다.



이에 더불어민주당은 “이 후보는 ‘비싸게 판다’는 말을 한 사실이 없다”면서, 낙선을 목적으로 한 허위사실 공표 혐의로 김 의원을 경찰에 고발했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



