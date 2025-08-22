사회

경찰, ‘이재명 대통령 커피원가 120원 발언 비판’ 김용태 불송치

입력 2025.08.22 (19:31) 수정 2025.08.22 (19:34)

이재명 대통령이 대선후보 시절 언급했던 ‘커피 원가 120원’ 발언을 비판했다가 고발당한 국민의힘 김용태 의원이 무혐의 처분을 받았습니다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 지난 12일 공직선거법 위반 혐의로 수사를 받아온 김 의원에 대해 범죄 혐의를 인정하기 어렵다며 불송치 처분했습니다.

이 대통령은 대선후보 시절인 지난 5월 16일 전북 군산 유세에서 “커피 한 잔 팔면 8천 원에서 1만 원 받을 수 있는데, 원가가 내가 알아보니까 120원”이라고 말했습니다.

당시 국민의힘 비상대책위원장이었던 김 의원은 SNS에 “‘커피 원가가 120원인데, 너무 비싸게 판다’는 민주당 이재명 후보”라며 이를 비판했습니다.

이에 더불어민주당은 “이 후보는 ‘비싸게 판다’는 말을 한 사실이 없다”면서, 낙선을 목적으로 한 허위사실 공표 혐의로 김 의원을 경찰에 고발했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

추재훈
추재훈 기자

