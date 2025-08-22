울산 주말에도 폭염 기승…일요일 소나기 예보
입력 2025.08.22 (19:35) 수정 2025.08.22 (19:47)
폭염 경보가 내려진 울산은 오늘 낮 최고 기온이 평년보다 3도가량 높은 32.4도를 기록했습니다.
주말인 내일은 낮 기온이 35도까지 오르는 등 폭염이 더 기승을 부릴 것으로 예상됩니다.
모레 일요일에는 오후부터 저녁 사이에 곳에 따라 5에서 40mm가량의 소나기가 내리겠습니다.
폭염 경보가 내려진 울산은 오늘 낮 최고 기온이 평년보다 3도가량 높은 32.4도를 기록했습니다.
