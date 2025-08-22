물리적 충돌까지…거세지는 독립기념관장 퇴진 요구

동영상 고정 취소

[앵커]



광복절 기념사를 통해 물의를 빚고 있는 김형석 독립기념관장의 퇴진을 요구하는 목소리가 갈수록 커지고 있습니다.



독립운동가의 후손들이 퇴진시까지 점거 농성을 이어갈 것이라며 강경한 입장을 고수하고 있는 가운데, 기념관 측과 물리적 충돌까지 빚어졌습니다.



백상현 기자입니다.



[리포트]



독립기념관 경비 인력이 사람이 누운 텐트를 억지로 들어 옮깁니다.



안에 있는 사람을 끌어내려고 팔을 잡아당기자 나동그라지기도 합니다.



["왜 그러세요. 막지 마시라고요."]



관장 퇴진을 요구하며 관장실 점거 농성 중인 독립운동가 후손들이 기자회견을 위해 텐트를 치는 과정에서 벌어진 일입니다.



[황선건/6·10만세운동 유족회장 : "그늘막을 (위한) 이 텐트가 이유가 되어서 독립기념관을 지키는 경비로부터 철거와 강제 폭행을 당했으며…."]



독립기념관 측은 관람로에 텐트를 설치해 철거에 나섰다고 설명했습니다.



김 관장의 퇴진을 요구하는 목소리는 갈수록 커지고 있습니다.



천안을 지역구로 둔 국회의원과 도의원 등은 기자회견을 통해 김 관장의 즉각 퇴진을 요구했습니다.



이들은 독립기념관법 개정으로 국가보훈부 장관이 대통령에게 해임을 요청할 수 있도록 할 계획이라고 밝혔습니다.



[문진석/더불어민주당 국회의원 : "성실 의무를 위반했고 또 품위 유지 (의무를) 지키지 않았습니다. 이 두 가지 조항만 가지고도 파면할 수 있다 저는 그렇게 봅니다."]



이런 사정에도 김 관장은 어제 국회 정무위에서 자신의 기념사에 담긴 맥락을 보지 않고 일방적으로 비난하고 있다며 유감스럽다는 입장을 밝혔습니다.



KBS 뉴스 백상현입니다.



촬영기자:강수헌



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!