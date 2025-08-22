정부 국정과제 연계 150억 국비 지원 요청

동영상 고정 취소

이재명 정부의 국정과제 세부 계획이 공개된 가운데 제주도가 관련 사업을 위해 150억 원의 국비를 신청했습니다.



주요 내용을 보면 가파도 'RE100' 마을 조성이 110억 원으로 대부분을 차지했고, 급속냉동시설이 있는 농산물 스마트가공센터 사업에 38억 원을 요청했습니다.



4·3 아카이브 기록관 기본 용역을 위한 예산 2억 원도 요청했습니다.



