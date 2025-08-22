“인권위 의견 따라 백호기 응원 문화 개선해야”

동영상 고정 취소

'학생 강제 동원' 논란이 불거졌던 제주 백호기 축구대회 응원 문화와 관련해 최근 인권위에서 개선 의견을 낸 가운데, 진정인 측이 도교육청에 개선을 촉구했습니다.



앞서 제주지역 한 고등학생은 백호기 응원 과정에서 인권침해를 당했다며 국가인권위원회에 진정을 제기했습니다.



인권위는 학교 측에서 학생들로 하여금 자율적으로 참여하도록 지도한 점 등을 들어 이를 기각했지만, 강제성과 집단성 최소화와 학생 선택권 보장 등 응원 문화를 바꿀 필요가 있다고 밝혔습니다.



