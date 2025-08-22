충북 전역 폭염특보…낮 최고 32~35도

동영상 고정 취소

충북은 오늘 청주 가덕의 낮 최고기온이 35.3도, 제천 수산 34.3도, 충주 엄정이 34도를 기록하는 등 대부분 지역의 기온이 32도를 넘어 무더웠습니다.



현재 청주 충주 제천 옥천 영동 괴산 지역에는 폭염경보가, 음성 진천 증평 보은 단양에는 폭염주의보가 내려져 있습니다.



절기상 처서인 내일도 덥겠습니다.



내일 낮 최고기온은 33~35도로 오늘과 비슷하겠습니다.



청주기상지청은 당분간 체감온도가 35도 안팎까지 올라 매우 덥겠다며 온열질환 등 건강관리에 유의해달라고 강조했습니다.



