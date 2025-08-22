지천댐 찬성 주민들 “댐 건설, 가뭄·홍수 막을 대안”

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

청양·부여 지천댐 건설을 두고 찬반 갈등이 이어지는 가운데 찬성 주민들이 신속한 댐 건설 추진을 촉구했습니다.



지천댐 추진위원회는 오늘 청양축협 앞에서 결의대회를 열고 "수십 년 동안 가뭄과 홍수 피해를 반복해서 겪어왔다"며 댐 건설을 촉구했습니다.



