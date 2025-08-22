원주, 강릉에 생수 12만 병 지원
입력 2025.08.22 (19:45) 수정 2025.08.22 (19:49)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
원주시가 제한 급수의 어려움을 겪고 있는 강릉시에 오늘(22일) 500밀리리터(ml) 크기의 생수 12만 병을 지원했습니다.
금액으로는 8,000여만 원어칩니다.
이 생수는 제한 급수 피해가 큰 강릉 주민들에게 우선 배부됩니다.
원주시는 강릉시와 협의해 생수 등 추가 지원 여부를 검토하고 있습니다.
금액으로는 8,000여만 원어칩니다.
이 생수는 제한 급수 피해가 큰 강릉 주민들에게 우선 배부됩니다.
원주시는 강릉시와 협의해 생수 등 추가 지원 여부를 검토하고 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 원주, 강릉에 생수 12만 병 지원
-
- 입력 2025-08-22 19:45:23
- 수정2025-08-22 19:49:14
원주시가 제한 급수의 어려움을 겪고 있는 강릉시에 오늘(22일) 500밀리리터(ml) 크기의 생수 12만 병을 지원했습니다.
금액으로는 8,000여만 원어칩니다.
이 생수는 제한 급수 피해가 큰 강릉 주민들에게 우선 배부됩니다.
원주시는 강릉시와 협의해 생수 등 추가 지원 여부를 검토하고 있습니다.
금액으로는 8,000여만 원어칩니다.
이 생수는 제한 급수 피해가 큰 강릉 주민들에게 우선 배부됩니다.
원주시는 강릉시와 협의해 생수 등 추가 지원 여부를 검토하고 있습니다.
-
-
김영준 기자 yjkim1@kbs.co.kr김영준 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.