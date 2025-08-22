뉴스 7

‘소금쟁이 이동 원리’ 세계 최초 규명해 초소형 로봇 제작…“재난 시 활용”

입력 2025.08.22 (19:46) 수정 2025.08.22 (20:06)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

네타냐후 “인질 전원 석방 조건 종전 협상 지시…휴전 성사돼도 가자 점령”

네타냐후 “인질 전원 석방 조건 종전 협상 지시…휴전 성사돼도 가자 점령”
꽉 막힌 도로 “양수가 터졌어요”…순찰차 도움에 무사 출산

꽉 막힌 도로 “양수가 터졌어요”…순찰차 도움에 무사 출산

다음
[앵커]

물가에서 쉽게 볼 수 있는 소금쟁이가 초소형 로봇으로 탄생했습니다.

조그마한 몸집의 소금쟁이가 물 위를 자유롭게 움직이는 원리를 우리 연구진이 처음 규명해 로봇으로 재현한 건데, 어떤 분야에 활용될 수 있을까요?

강푸른 기자입니다.

[리포트]

속눈썹보다 작은 초소형 소금쟁이 '라고벨리아'.

어떻게 물 위를 자유롭게 움직일 수 있을까?

가운뎃다리 끝에 달린 미세한 이 털 가닥, 물속에 들어가면 부채처럼 펴졌다 접히면서 강한 추진력을 만듭니다.

추진력을 만드는 시간은 100분의 1초.

다리 근육이 아니라, 물의 표면장력과 탄성을 최적으로 이용한 결과입니다.

국내 연구진이 전 세계 처음으로 밝혀낸 소금쟁이의 이동 원리입니다.

[고제성/아주대학교 기계공학과 교수 : "붓이나 이런 것도 물에 빠지면 확 펼쳐졌다가 싹 빠지면 예쁘게 이렇게 오므라들잖아요. AI가 저는 죽어도 낼 수 없는 해결책이라고 생각해요. 효율적이고 에너지를 안 줘도 되고…"]

이 원리를 초소형 로봇에도 적용했습니다.

소금쟁이 형태의 초소형 로봇에 미세한 인공 털을 붙여 물 위에서 빠르게 움직이는데 성공했습니다.

수질 탐사나 재난 현장 수색 등 수상 로봇 개발에 적용할 수 있습니다.

작고 가벼워야 하는 '입는 전자기기' 연구에도 활용이 가능합니다.

[고제성/아주대학교 기계공학과 교수 : "사람한테 정보를 주고 상호작용을 할 수 있는 아주 작은 스케일의 시스템에 적용할 수 있는 기술들을 많이 뽑아낼 수 있습니다."]

15년 연구 끝에 결실을 본 이번 성과는 국제 학술지 '사이언스'의 표지 논문으로 게재됐습니다.

KBS 뉴스 강푸른입니다.

촬영기자:김현태/영상편집:장수경/화면제공:고제성 교수 연구팀

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘소금쟁이 이동 원리’ 세계 최초 규명해 초소형 로봇 제작…“재난 시 활용”
    • 입력 2025-08-22 19:46:25
    • 수정2025-08-22 20:06:37
    뉴스 7
[앵커]

물가에서 쉽게 볼 수 있는 소금쟁이가 초소형 로봇으로 탄생했습니다.

조그마한 몸집의 소금쟁이가 물 위를 자유롭게 움직이는 원리를 우리 연구진이 처음 규명해 로봇으로 재현한 건데, 어떤 분야에 활용될 수 있을까요?

강푸른 기자입니다.

[리포트]

속눈썹보다 작은 초소형 소금쟁이 '라고벨리아'.

어떻게 물 위를 자유롭게 움직일 수 있을까?

가운뎃다리 끝에 달린 미세한 이 털 가닥, 물속에 들어가면 부채처럼 펴졌다 접히면서 강한 추진력을 만듭니다.

추진력을 만드는 시간은 100분의 1초.

다리 근육이 아니라, 물의 표면장력과 탄성을 최적으로 이용한 결과입니다.

국내 연구진이 전 세계 처음으로 밝혀낸 소금쟁이의 이동 원리입니다.

[고제성/아주대학교 기계공학과 교수 : "붓이나 이런 것도 물에 빠지면 확 펼쳐졌다가 싹 빠지면 예쁘게 이렇게 오므라들잖아요. AI가 저는 죽어도 낼 수 없는 해결책이라고 생각해요. 효율적이고 에너지를 안 줘도 되고…"]

이 원리를 초소형 로봇에도 적용했습니다.

소금쟁이 형태의 초소형 로봇에 미세한 인공 털을 붙여 물 위에서 빠르게 움직이는데 성공했습니다.

수질 탐사나 재난 현장 수색 등 수상 로봇 개발에 적용할 수 있습니다.

작고 가벼워야 하는 '입는 전자기기' 연구에도 활용이 가능합니다.

[고제성/아주대학교 기계공학과 교수 : "사람한테 정보를 주고 상호작용을 할 수 있는 아주 작은 스케일의 시스템에 적용할 수 있는 기술들을 많이 뽑아낼 수 있습니다."]

15년 연구 끝에 결실을 본 이번 성과는 국제 학술지 '사이언스'의 표지 논문으로 게재됐습니다.

KBS 뉴스 강푸른입니다.

촬영기자:김현태/영상편집:장수경/화면제공:고제성 교수 연구팀
강푸른
강푸른 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

한덕수 전 국무총리 3차 소환…내란특검, 신병확보 <br>방침

한덕수 전 국무총리 3차 소환…내란특검, 신병확보 방침
김문수·장동혁, 국민의힘 대표 결선 진출

김문수·장동혁, 국민의힘 대표 결선 진출
이 대통령, 내일부터 미·일 순방…중국에 특사 파견

이 대통령, 내일부터 미·일 순방…중국에 특사 파견
시신 목에서 사라진 금목걸이…출동 경찰관 5명 조사

시신 목에서 사라진 금목걸이…출동 경찰관 5명 조사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.