사회

경찰, ‘항공료 부풀리기 의혹’ 안산시의회 압수수색

입력 2025.08.22 (19:52) 수정 2025.08.22 (19:55)

지난해 경기 안산시의회 의원들과 공무원 등이 해외 출장 경비를 처리하면서 항공료를 부풀렸다는 의혹과 관련해 경찰이 안산시의회에 대한 강제수사에 나섰습니다.

경기 안산단원경찰서는 오늘(22일) 오전 9시 반부터 오후 2시까지 안산시의회 사무국을 압수수색 했다고 밝혔습니다.

안산시의원 20명은 지난해 5월 일본 출장을 다녀온 뒤, 실제 이용한 이코노미석보다 수십만 원 비싼 비즈니스석을 이용한 것처럼 항공료 경비를 부풀린 혐의를 받습니다.

공무원 12명과 여행사 직원 2명도 이 같은 출장비 부풀리기에 가담한 혐의를 받고 있습니다.

앞서 국민권익위원회는 지난 3월, 국외 출장 실태를 점검하다 항공료 조작 정황을 포착하고 경찰에 수사를 의뢰했습니다.

경찰은 오늘 압수수색을 통해 확보한 출장 내역 등을 토대로 관련자에 대한 조사를 이어 나갈 계획입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

민정희
민정희 기자

