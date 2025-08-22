태광산업, 애경산업 인수 본입찰 제안서 제출

태광산업이 애경산업 인수를 위한 본입찰 제안서를 제출했습니다.



태광산업은 오늘(22일) 관계사인 티투프라이빗에쿼티, 유안타인베스트먼트와 결성한 컨소시엄을 통해 애경산업 인수 본입찰 제안서를 냈다고 공시했습니다.



이와 관련해 지난 4월 애경그룹은 재무구조 개선을 위해 애경산업 지분 매각을 검토 중이라고 밝혔고, 지난달엔 애경산업 지분 매각과 관련해 인수의향서를 신청받고 소수의 매수 희망자와 실사 절차를 진행하고 있다고 밝힌 바 있습니다.



태광산업은 주력인 석유화학과 섬유 업황 악화에 따라 사업구조 재편을 위해 화장품·에너지·부동산개발 관련 기업 인수와 설립을 추진하고 있는 거로 알려졌습니다.



지난달엔 올해와 내년에 1조 5천억 원가량 투입하는 투자 로드맵을 공개하기도 했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 태광산업 제공]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!