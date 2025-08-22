“내년 R&D 투자 35.3조원 ‘역대 최대’…발전의 시금석 되길”

동영상 고정 취소

이재명 정부가 전임 정부와 달리 연구개발 예산을 대폭 증액하기로 했습니다.



내년 투자액이 35조 원 규모로 역대 최대입니다.



이재명 대통령은 특히 인공지능 분야의 경우 앞으로 2~3년이 골든타임이라면서, 이번 결정이 대한민국 발전의 시금석이 되길 기대한다고 말했습니다.



2시간 동안 생중계된 대통령 주재 국가과학기술자문회의.



이재명 대통령은 과학 기술이 국가의 미래를 결정한다고 강조했습니다.



[이재명 대통령 : "역사적으로도 보면 과학기술을 존중한 나라, 과학기술이 발전한 나라는 흥했고 과학기술을 천시하는 나라, 그런 나라는 대개 망했습니다."]



내년도 과학기술 분야 연구개발, 즉 R&D 예산을 심의, 의결했는데, 35조 3천 원으로 역대 최대 규몹니다.



[이재명 대통령 : "거의 20%에 육박하는 증가율을 보이게 될 텐데, 대한민국의 새로운 발전의 시금석이 되지 않을까 그렇게 기대합니다."]



R&D 예산을 삭감했던 지난 정부의 실책을 바로 잡겠다는 건데, 이제 정상적인 증가 추세로 복귀하는 거라고 평가했습니다.



이 대통령은 특히 인공지능, AI 분야는 향후 2~3년이 골든타임이라며 뒤처지면 영원히 추격자로 남게 된다고 강조했습니다.



AI 분야 집중 투자를 위해 내년엔 올해의 2배 이상인 2조 3천억 원의 예산이 배정됐습니다.



다음 달엔 대통령 직속 국가 AI 전략위원회도 출범합니다.



[하정우/대통령실 AI미래기획수석 : "대통령의 강력한 리더십 아래, 국가AI전략위원회를 중심으로 대한민국 AI액션플랜을 수립·이행해 나가겠습니다."]



이 대통령은 이와함께 특허나 기술거래 시장 활성화를 위해 특허청을 지식재산처로 승격하는 방안도 고려중이라고 밝혔습니다.



KBS 뉴스 김기화입니다.



