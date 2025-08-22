마을 버스 뒷바퀴에 60대 여성 다리 깔려 중상

오늘(22일) 저녁 6시 30분쯤, 서울 도봉구 창동역 인근 정류장에서 60대 여성이 마을버스 바퀴에 깔렸습니다.



이 사고로 여성이 다리를 크게 다쳐 병원에서 치료를 받고 있습니다.



버스 기사인 50대 남성이 음주나 약물을 복용한 정황은 없는 것으로 파악됐습니다.



경찰은 목격자 진술과 CCTV 분석 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



[사진 출처 : 시청자 제공]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!