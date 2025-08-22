사회

약사회 “유니온약품 불법 리베이트 엄정 처벌 촉구”

입력 2025.08.22 (21:29) 수정 2025.08.22 (21:31)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

대한약사회가 최근 검찰 수사에서 드러난 의약품 도매업체 유니온약품의 불법 리베이트 사건에 대한 수사 확대와 엄정한 처벌을 촉구했습니다.

약사회는 오늘(22일) 성명서를 내고 “실체 없는 유령법인을 만들어 대학병원 이사장 일가에게 50억 원이 넘는 금품을 제공하고, 입찰 담합까지 저지른 행태는 보건과 의약품 유통 질서를 심각하게 무너뜨리는 범죄”라고 밝혔습니다.

그러면서 “이번 사건은 대학병원과 의약품 도매업체가 공모한 구조적 유착이 실제로 존재한다는 사실을 보여준다”며 “유통 질서를 무너뜨리고 의약분업의 근간을 뒤흔드는 심각한 사안”이라고 비판했습니다.

약사회는 “올바른 의약품 유통 질서를 확립하기 위해서는 의료기관과 도매업체 간 불법 유착 구조를 해체해야 한다”며 “정부는 대형병원과 도매업체 간 거래 전반에 대한 대대적인 실태조사를 실시하고, 철저한 관리·감독 체계를 마련해 재발을 막아야 한다”고 강조했습니다.

또 철저한 수사와 유니온약품과 거래하는 모든 의료기관과 유착관계 수사, 임대 약국 면허대여 여부 전수조사 등을 정부에 요구했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 대한약사회 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 약사회 “유니온약품 불법 리베이트 엄정 처벌 촉구”
    • 입력 2025-08-22 21:29:29
    • 수정2025-08-22 21:31:42
    사회
대한약사회가 최근 검찰 수사에서 드러난 의약품 도매업체 유니온약품의 불법 리베이트 사건에 대한 수사 확대와 엄정한 처벌을 촉구했습니다.

약사회는 오늘(22일) 성명서를 내고 “실체 없는 유령법인을 만들어 대학병원 이사장 일가에게 50억 원이 넘는 금품을 제공하고, 입찰 담합까지 저지른 행태는 보건과 의약품 유통 질서를 심각하게 무너뜨리는 범죄”라고 밝혔습니다.

그러면서 “이번 사건은 대학병원과 의약품 도매업체가 공모한 구조적 유착이 실제로 존재한다는 사실을 보여준다”며 “유통 질서를 무너뜨리고 의약분업의 근간을 뒤흔드는 심각한 사안”이라고 비판했습니다.

약사회는 “올바른 의약품 유통 질서를 확립하기 위해서는 의료기관과 도매업체 간 불법 유착 구조를 해체해야 한다”며 “정부는 대형병원과 도매업체 간 거래 전반에 대한 대대적인 실태조사를 실시하고, 철저한 관리·감독 체계를 마련해 재발을 막아야 한다”고 강조했습니다.

또 철저한 수사와 유니온약품과 거래하는 모든 의료기관과 유착관계 수사, 임대 약국 면허대여 여부 전수조사 등을 정부에 요구했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 대한약사회 제공]
박민경
박민경 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

“내년 R&D 투자 35.3조원 ‘역대 최대’…<br>발전의 시금석 되길”

“내년 R&D 투자 35.3조원 ‘역대 최대’…발전의 시금석 되길”
내일부터 미·일 순방…<br>중국에 특사 파견

내일부터 미·일 순방…중국에 특사 파견
“포고문 받았다” 뒤집힌 진술…구속 피하려 말 바꿨나

“포고문 받았다” 뒤집힌 진술…구속 피하려 말 바꿨나
‘방송3법’ 모두 통과…“언론장악 3법” “언론개혁 첫걸음”

‘방송3법’ 모두 통과…“언론장악 3법” “언론개혁 첫걸음”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.