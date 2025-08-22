뉴스9(대전)

꽉 막힌 도로 “양수가 터졌어요”…순찰차 도움에 무사 출산

입력 2025.08.22 (21:38) 수정 2025.08.22 (21:47)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[뉴스9 대전·세종·충남 오프닝]

[뉴스9 대전·세종·충남 오프닝]
한화 부당이익 2억 4천만 원…“내년 시즌 전 개선”

한화 부당이익 2억 4천만 원…“내년 시즌 전 개선”

다음
[앵커]

양수가 터져 출산이 임박한 여성이 경찰의 신속한 대처 덕분에 무사히 출산한 일이 있었습니다.

여성을 태운 순찰차가 길을 열었고 시민들도 서로 양보 운전을 하며 도움을 줬습니다.

박연선 기자의 보도입니다.

[리포트]

아침 7시 반, 비상등을 켠 채 황급히 경찰 지구대로 들어오는 남성.

임신한 아내가 양수가 터져 급히 병원으로 가야 하는데, 출근 차량들로 꽉 막힌 도로를 뚫고 나갈 수 없다고 호소합니다.

[조송이/산모 : "출근 시간이랑 겹쳐서 내비게이션을 찍어보니까 거의 50분 정도가 잡혀서, 병원에서는 20분 내로 오라고…."]

119구급차를 기다리기엔 일분일초가 촉박한 상황.

경찰관들은 곧바로 여성을 순찰차에 옮겨 태우고 출근길 정체를 뚫기 시작합니다.

사이렌 소리에 다른 차량들이 길을 터주고….

차선을 넘나들며 최적의 동선을 찾아 달립니다.

그 사이 심해지는 진통에 손잡이를 부여잡고 힘겨워하는 여성.

신호 대기 중인 차량들을 추월하고 지름길을 내달린 순찰차는 병원까지 출근 시간대 50분 넘게 걸리는 길을 9분 만에 주파했습니다.

[김선기/대전역지구대 순경 : "지리를 잘 파악하고 있어서 예상보다 더 빨리 갈 수 있었던 것 같아요. 시민들도 사이렌 울리니까 양옆으로 이렇게 양보 많이 해주셔서."]

병원에 도착한 여성은 무사히 3.2kg 건강한 아들을 낳았습니다.

[조송이/산모 : "(병원에) 갔을 때 유도제 투입해서 바로 출산했거든요. 너무너무 감사드리고, 아이 잘 키우도록 할게요."]

위기에 빠진 젊은 부부에게 경찰의 신속한 판단과 대처가 빛을 발한 순간이었습니다.

KBS 뉴스 박연선입니다.

촬영기자:안성복/영상제공:대전경찰청

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 꽉 막힌 도로 “양수가 터졌어요”…순찰차 도움에 무사 출산
    • 입력 2025-08-22 21:38:35
    • 수정2025-08-22 21:47:36
    뉴스9(대전)
[앵커]

양수가 터져 출산이 임박한 여성이 경찰의 신속한 대처 덕분에 무사히 출산한 일이 있었습니다.

여성을 태운 순찰차가 길을 열었고 시민들도 서로 양보 운전을 하며 도움을 줬습니다.

박연선 기자의 보도입니다.

[리포트]

아침 7시 반, 비상등을 켠 채 황급히 경찰 지구대로 들어오는 남성.

임신한 아내가 양수가 터져 급히 병원으로 가야 하는데, 출근 차량들로 꽉 막힌 도로를 뚫고 나갈 수 없다고 호소합니다.

[조송이/산모 : "출근 시간이랑 겹쳐서 내비게이션을 찍어보니까 거의 50분 정도가 잡혀서, 병원에서는 20분 내로 오라고…."]

119구급차를 기다리기엔 일분일초가 촉박한 상황.

경찰관들은 곧바로 여성을 순찰차에 옮겨 태우고 출근길 정체를 뚫기 시작합니다.

사이렌 소리에 다른 차량들이 길을 터주고….

차선을 넘나들며 최적의 동선을 찾아 달립니다.

그 사이 심해지는 진통에 손잡이를 부여잡고 힘겨워하는 여성.

신호 대기 중인 차량들을 추월하고 지름길을 내달린 순찰차는 병원까지 출근 시간대 50분 넘게 걸리는 길을 9분 만에 주파했습니다.

[김선기/대전역지구대 순경 : "지리를 잘 파악하고 있어서 예상보다 더 빨리 갈 수 있었던 것 같아요. 시민들도 사이렌 울리니까 양옆으로 이렇게 양보 많이 해주셔서."]

병원에 도착한 여성은 무사히 3.2kg 건강한 아들을 낳았습니다.

[조송이/산모 : "(병원에) 갔을 때 유도제 투입해서 바로 출산했거든요. 너무너무 감사드리고, 아이 잘 키우도록 할게요."]

위기에 빠진 젊은 부부에게 경찰의 신속한 판단과 대처가 빛을 발한 순간이었습니다.

KBS 뉴스 박연선입니다.

촬영기자:안성복/영상제공:대전경찰청
박연선
박연선 기자

이 기사가 좋으셨다면

대전-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

“내년 R&D 투자 35.3조원 ‘역대 최대’…<br>발전의 시금석 되길”

“내년 R&D 투자 35.3조원 ‘역대 최대’…발전의 시금석 되길”
내일부터 미·일 순방…<br>중국에 특사 파견

내일부터 미·일 순방…중국에 특사 파견
“포고문 받았다” 뒤집힌 진술…구속 피하려 말 바꿨나

“포고문 받았다” 뒤집힌 진술…구속 피하려 말 바꿨나
‘방송3법’ 모두 통과…“언론장악 3법” “언론개혁 첫걸음”

‘방송3법’ 모두 통과…“언론장악 3법” “언론개혁 첫걸음”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.