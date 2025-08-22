EU에 의약품·반도체 관세 상한 15% 약속…한국 기준점 될 듯

동영상 고정 취소

[앵커]



유럽이 미국에 수출하는 의약품과 반도체 관세를 15%가 넘지 않도록 하겠다는 약속을 미국으로부터 받아냈습니다.



한국도 이들 품목에 대해 최혜국 대우를 약속 받기로 미국과 합의한 만큼 기준점이 될 거란 예상이 나옵니다.



워싱턴 김지숙 특파원입니다.



[리포트]



미국이 대부분의 유럽산 제품에 대해 최대 15%까지만 상호 관세를 부과하기로 한 합의를 EU와의 성명을 통해 문서화했습니다.



특히 의약품과 반도체 관세도 15%를 초과하지 않도록 명시했습니다.



트럼프 미국 대통령이 의약품엔 250%, 반도체엔 100% 관세, 엄포를 놓은 상황에서 EU가 관세 상한선을 문서로 제일 먼저 보장받은 겁니다.



유럽산 자동차와 부품에 대한 관세도 15％라고 명문화됐습니다.



다만, 유럽연합이 미국산 기계류 등에 대해 관세를 없애기로 한 약속을 법으로 만들기 전까진 27.5%의 고율 관세가 유지됩니다.



[마로시 셰프초비치/EU 무역·경제안보 집행위원 : "미국은 유럽산 자동차에 대해 15% 관세를 부과할 것이며, 이는 관세 인하를 위한 입법안이 발의되는 달의 첫날부터 적용됩니다."]



미국은 EU산 철강과 알루미늄 제품에 대해 일정 물량까지는 관세를 낮춰주는 방안도 성명에 공식화했습니다.



미국에 수출되는 한국산 철강은 전량 50％ 관세가 부과되고 있어 한국 철강업체가 상대적으로 불리해질 가능성이 큽니다.



다만, EU는 미국에 와인과 주류에 대한 관세 면제를 끝까지 요청했지만, 받아들여지지 않았습니다.



대규모 대미 투자와 관련해선 의무가 아닌 의지를 표명하는 수준에서 정리됐습니다.



공식화된 'EU 모델'은 한국과의 합의를 명문화하는 과정에 기준이 될 수 있습니다.



한국 역시 반도체와 의약품에서 다른 나라보다 불리하지 않은 관세를 적용받기로 합의가 이뤄져 있습니다.



워싱턴에서 KBS 뉴스 김지숙입니다.



촬영기자:박준석/영상편집:서삼현/그래픽:고석훈/자료조사:장희수



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!