뉴스9(광주)

반복되는 재난…풍수해보험 가입 독려 시급

입력 2025.08.22 (21:43) 수정 2025.08.22 (21:53)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

‘광주 AI 2단계 사업’ 예비타당성 조사 면제 확정

‘광주 AI 2단계 사업’ 예비타당성 조사 면제 확정
“올해는 반드시 봄 배구”…본격 담금질

“올해는 반드시 봄 배구”…본격 담금질

다음
[앵커]

최근 잇따른 집중호우로 광주·전남에서 피해가 속출했는데요.

이런 기후 재난으로 인한 재산 피해를 보전하는 풍수해보험이 있지만 가입률이 낮다고 합니다.

이유를 손민주 기자가 취재했습니다.

[리포트]

침수 피해를 본 집이 텅 비어있습니다.

17일 만에 반복된 극한 호우로 집안의 가전이며 살림살이 등을 대부분 내다 버려야 했습니다.

[주택 침수 피해 주민 : "(피해액이) 한 3천만 원 정도 돼요. (뭐 포함해서요?) 가구, 전자제품 다 해서 그 정도 돼요."]

상인들도 영업 재개를 위해 침수된 전자 제품과 가구를 모두 버리고 새로 들여야 했습니다.

[김영자/침수 피해 식당 운영 : "산 때만큼 쌓아둔 거 다 버려서 가져가 버렸지. 그때 비 온 뒤로 지금까지 문 안 열고 닫았지. 장사를 못하고."]

이렇게 극한 호우로 피해를 입어도 받을 수 있는 재난지원금은 많아야 3백만 원대.

태풍이나 호우 등 자연 재난으로 인한 재산 피해를 보상해 주는 풍수해보험이 있지만, 피해 주민 대부분은 보험의 존재도 몰랐다고 말합니다.

[침수 피해 상인 : "여기는 침수가 잘 되니까 보험에 한 번 가입해 보실래요. 이런 권유는 못 받았어요."]

정부가 관장하는 풍수해보험은 보험료 절반 가까이를 정부와 지자체가 지원하기 때문에 80제곱미터 주택 기준 연간 보험료가 2만 원도 되지 않습니다.

하지만 광주·전남의 주택 가입률은 50%가 되지 않습니다.

특히 상가와 공장은 가입률이 10% 안팎으로 낮고 최근엔 하락세까지 보입니다.

홍보 부족이 가장 큰 문제로 꼽히지만, 소상공인들의 경우 최근 자부담률이 30%에서 45%로 늘면서 경기침체 속 보험료 증가를 부담으로 느낀 것으로 분석됩니다.

또 보험금을 받으면 재난지원금을 중복으로 받을 수 없다는 점도 걸림돌입니다.

[유현오/광주시 자연재난대응팀장 : "보험을 드시는 분들은 피해만큼의 보상이기 때문에 (재난지원금과) 차이가 너무 많이 납니다. 보험금을 받는 것이 너무 차이가 크게 나기 때문에 (재난지원금과 중복되더라도) 당연히 보험으로 선택하셔야 합니다."]

최근 5년 동안 광주와 전남의 호우로 인한 재산피해액은 평균 570억여 원에 이릅니다.

KBS 뉴스 손민주입니다.

촬영기자:안재훈

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 반복되는 재난…풍수해보험 가입 독려 시급
    • 입력 2025-08-22 21:43:32
    • 수정2025-08-22 21:53:05
    뉴스9(광주)
[앵커]

최근 잇따른 집중호우로 광주·전남에서 피해가 속출했는데요.

이런 기후 재난으로 인한 재산 피해를 보전하는 풍수해보험이 있지만 가입률이 낮다고 합니다.

이유를 손민주 기자가 취재했습니다.

[리포트]

침수 피해를 본 집이 텅 비어있습니다.

17일 만에 반복된 극한 호우로 집안의 가전이며 살림살이 등을 대부분 내다 버려야 했습니다.

[주택 침수 피해 주민 : "(피해액이) 한 3천만 원 정도 돼요. (뭐 포함해서요?) 가구, 전자제품 다 해서 그 정도 돼요."]

상인들도 영업 재개를 위해 침수된 전자 제품과 가구를 모두 버리고 새로 들여야 했습니다.

[김영자/침수 피해 식당 운영 : "산 때만큼 쌓아둔 거 다 버려서 가져가 버렸지. 그때 비 온 뒤로 지금까지 문 안 열고 닫았지. 장사를 못하고."]

이렇게 극한 호우로 피해를 입어도 받을 수 있는 재난지원금은 많아야 3백만 원대.

태풍이나 호우 등 자연 재난으로 인한 재산 피해를 보상해 주는 풍수해보험이 있지만, 피해 주민 대부분은 보험의 존재도 몰랐다고 말합니다.

[침수 피해 상인 : "여기는 침수가 잘 되니까 보험에 한 번 가입해 보실래요. 이런 권유는 못 받았어요."]

정부가 관장하는 풍수해보험은 보험료 절반 가까이를 정부와 지자체가 지원하기 때문에 80제곱미터 주택 기준 연간 보험료가 2만 원도 되지 않습니다.

하지만 광주·전남의 주택 가입률은 50%가 되지 않습니다.

특히 상가와 공장은 가입률이 10% 안팎으로 낮고 최근엔 하락세까지 보입니다.

홍보 부족이 가장 큰 문제로 꼽히지만, 소상공인들의 경우 최근 자부담률이 30%에서 45%로 늘면서 경기침체 속 보험료 증가를 부담으로 느낀 것으로 분석됩니다.

또 보험금을 받으면 재난지원금을 중복으로 받을 수 없다는 점도 걸림돌입니다.

[유현오/광주시 자연재난대응팀장 : "보험을 드시는 분들은 피해만큼의 보상이기 때문에 (재난지원금과) 차이가 너무 많이 납니다. 보험금을 받는 것이 너무 차이가 크게 나기 때문에 (재난지원금과 중복되더라도) 당연히 보험으로 선택하셔야 합니다."]

최근 5년 동안 광주와 전남의 호우로 인한 재산피해액은 평균 570억여 원에 이릅니다.

KBS 뉴스 손민주입니다.

촬영기자:안재훈
손민주
손민주 기자

이 기사가 좋으셨다면

광주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

“내년 R&D 투자 35.3조원 ‘역대 최대’…<br>발전의 시금석 되길”

“내년 R&D 투자 35.3조원 ‘역대 최대’…발전의 시금석 되길”
내일부터 미·일 순방…<br>중국에 특사 파견

내일부터 미·일 순방…중국에 특사 파견
“포고문 받았다” 뒤집힌 진술…구속 피하려 말 바꿨나

“포고문 받았다” 뒤집힌 진술…구속 피하려 말 바꿨나
‘방송3법’ 모두 통과…“언론장악 3법” “언론개혁 첫걸음”

‘방송3법’ 모두 통과…“언론장악 3법” “언론개혁 첫걸음”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.