충청북도, 급식시설 식중독 예방 실태 점검

충청북도가 가을 신학기를 맞아 오늘부터 다음 달 11일까지 학교와 유치원 등 급식시설의 식중독 예방 실태를 점검합니다.



주요 점검 내용은 식중독 예방 수칙 준수와 식재료 소비기한 경과, 조리 종사자 개인위생 관리 여부 등입니다.



충청북도는 식중독 발생 우려가 높은 조리 식품 40건을 수거해 식중독균 오염 여부도 검사할 예정입니다.



