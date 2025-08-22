강원, ‘소비쿠폰’ 하나로마트 30곳 신규 지정

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

정부가 홍천영귀미농협과 인제농협원통점 등 강원도 내 농협 하나로마트 30곳을 민생 회복 소비쿠폰 사용처로 신규 지정했습니다.



이로써, 강원도 내 소비쿠폰 사용 하나로마트는 강릉 왕산점 등 기존 점포를 포함해 모두 35곳으로 늘었습니다.



어제(21일) 기준, 강원도의 소비쿠폰 신청률은 97.7%입니다.



소비쿠폰은 올해 11월 말까지 사용할 수 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!