강원, ‘소비쿠폰’ 하나로마트 30곳 신규 지정
입력 2025.08.22 (21:50) 수정 2025.08.22 (21:54)
정부가 홍천영귀미농협과 인제농협원통점 등 강원도 내 농협 하나로마트 30곳을 민생 회복 소비쿠폰 사용처로 신규 지정했습니다.
이로써, 강원도 내 소비쿠폰 사용 하나로마트는 강릉 왕산점 등 기존 점포를 포함해 모두 35곳으로 늘었습니다.
어제(21일) 기준, 강원도의 소비쿠폰 신청률은 97.7%입니다.
소비쿠폰은 올해 11월 말까지 사용할 수 있습니다.
