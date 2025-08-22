KTX울산역 복합특화지구 지정…신성장 거점

동영상 고정 취소

[앵커]



울산의 핵심 교통 요충지인 KTX 울산역 일대가 새로운 성장 거점으로 탈바꿈합니다.



정부가 울산역 복합특화지구를 경제자유구역으로 지정 고시했는데요,



신산업을 중심으로 한 미래형 신도시 조성이 본격화됩니다.



허성권 기자가 취재했습니다.



[리포트]



울산의 관문인 KTX 울산역.



이 일대 복합특화지구가 울산경제자유구역에 새로 포함됐습니다.



복합특화지구 규모는 1.53㎢, 총사업비는 1조 원이 넘습니다.



이로써 울산경제자유구역은 모두 4개 지구, 6.28㎢ 규모로 넓어져 전국 9개 경제자유구역청 가운데 다섯 번째로 커졌습니다.



경제자유구역으로 지정된 KTX 울산역 복합특화지구는 규제 완화와 조세 감면 혜택을 받습니다.



개발사업 시행자와 투자기업에는 각종 부담금이 줄어들고, 특히 외국인 투자기업에 5년간 관세, 15년간 취득세 전액을 면제해 줍니다.



이에 따라 울산시는 복합특화지구를 미래 먹거리인 수소·이차전지 산업 생태계 강화를 목표로 조성하기로 했습니다.



또 전시·컨벤션, 서비스업을 집중 유치하고, 병원과 외국인 학교, 쇼핑몰 같은 생활 편의시설도 갖춰 자족형 신도시로 만들 계획입니다.



[류재균/울산경제자유구역청 사업총괄본부장 : "이번에 추가 지정된 KTX울산역 복합특화지구를 통해 미래 신산업의 혁신 생태계를 구축하고, 기업 유치와 일자리 창출에 최선을 다하겠습니다."]



울산경제자유구역청은 복합특화지구 조성에 따라 2030년까지 생산 유발 효과 2조 원, 부가가치 유발 효과는 8천여억 원에 이를 것으로 전망했습니다.



이를 위해 내년까지 기반 시설을 마무리하고 2027년부터 기업 입주를 시작하도록 행정·재정적 절차를 밟을 계획입니다.



KBS 뉴스 허성권입니다.



촬영기자:김용삼



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!