충북교육청, 자율학교 5곳 추가

충청북도교육청이 '충북형 자율학교' 5곳을 추가로 지정했습니다.



새로 지정된 자율학교는 청주 동주초등학교, 음성 감곡초등학교, 청주 단재고등학교, 일신여자고등학교, 제천 금성초등학교 등입니다.



이들 학교는 다음 달 1일부터 2030년 8월31일까지 자율학교로 운영하게 됩니다.



동주초 등 4곳은 국제바칼로레아 학교를, 금성초는 농산촌 특색 학교를 운영합니다.



충북교육청은 올해 8월 기준 초등학교 18곳, 중학교 7곳, 고등학교 37곳 등 62개교를 자율학교로 운영하고 있습니다.



