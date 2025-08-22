강릉 가뭄 ‘도암댐 활용’ 본격 검토…‘전문가 회의’ 추진

동영상 고정 취소

정부가 '심각' 단계로 격상된 강릉지역 가뭄 대책으로 도암댐 활용 방안을 본격적으로 검토합니다.



강릉시가 적정한 수질과 수온 등을 전제 조건으로 내세운 가운데, 환경부는 다음 주 전문가 회의를 개최하는 등 구체적 방안을 논의합니다.



정면구 기자가 보도합니다.



[리포트]



김성환 환경부 장관이 강릉시 주 상수원인 오봉저수지를 찾았습니다.



강릉시는 장기적인 가뭄 대응을 위한 정부 차원의 지원을 건의했고, 김 장관은 적극적인 대책 마련을 강조했습니다.



[김성환/환경부 장관 : "지하 저류댐을 만든다든지 또 이 위편에 있는 도암댐을 활용할 수 있는지 등에 대한 단기 중기 장기 대책을 빠르게 추진해서…."]



이번 방문의 핵심은 햇수로 24년째 발전 방류가 중단된 도암댐 현장이었습니다.



기존 강릉으로 물을 방류한 도암댐 활용을 위한 즉석 현장 토론까지 벌어졌습니다.



김 장관은 강릉지역이 추천하는 대표들로 가칭 조사위원회를 꾸려 수질 등을 감안한 방류 여부를 결정하자고 제안했습니다.



[김성환/환경부 장관 : "(수질이) 3급수로 넘어가면 안 하는 걸로 하고, 2급수 이하일 때만 (방류하고) 거기(위원회)가 작업 중지권, 발전 중지권을 갖게 하고…."]



김홍규 강릉시장은 수질에 대한 우려가 여전하다며, 주민 수용성 등도 검토해야 한다고 강조했습니다.



[김홍규/강릉시장 : "우리 수계에 있는 생태계가 망가질 수도 있기 때문에 우려하는 것이지, 무조건 반대하는 것 아닙니다. 그래서 제가 얘기하잖아요. 똑같은 수질, 똑같은 온도면 (물을) 받는다…."]



김 장관은 실제 발전 방류 시 법적 지원 외에 강릉에 별도 인센티브가 필요하다고 강조했고, 한국수력원자력은 검토할 수 있다고 밝혔습니다.



환경부는 다음 주 전문가 회의를 개최하는 등 도암댐 활용을 위한 구체적 방안을 중점적으로 논의합니다.



논의만 무성한 채 20년 넘게 지지부진했던 방류 재개 논의가 본격화되는 모양새입니다.



KBS 뉴스 정면구입니다.



촬영기자:최진호



