‘2026 제주 전국체전’ 연계 지역 활성화 방안은?
입력 2025.08.22 (21:56) 수정 2025.08.22 (22:11)
내년 제주에서 열리는 전국체육대회와 연계한 경제 활성화 방안 논의가 시작됐습니다.
제주도는 오늘(22일) 제주도체육회 세미나실에서 '2026 전국 체전 연계 지역경제 활성화 방안 마련 토론회'를 열었습니다.
이 자리에서 김상훈 한국스포츠과학원 스포츠산업연구실장은 "제주의 높은 스포츠 참여율과 풍부한 기반 시설을 바탕으로한 다양한 스포츠 대회 유치"와 "관람객 요구에 맞춘 스포테인먼트 도입, 지역축제와 연계한 볼거리 제공"을 강조했습니다.
