‘2026 제주 전국체전’ 연계 지역 활성화 방안은?

내년 제주에서 열리는 전국체육대회와 연계한 경제 활성화 방안 논의가 시작됐습니다.



제주도는 오늘(22일) 제주도체육회 세미나실에서 '2026 전국 체전 연계 지역경제 활성화 방안 마련 토론회'를 열었습니다.



이 자리에서 김상훈 한국스포츠과학원 스포츠산업연구실장은 "제주의 높은 스포츠 참여율과 풍부한 기반 시설을 바탕으로한 다양한 스포츠 대회 유치"와 "관람객 요구에 맞춘 스포테인먼트 도입, 지역축제와 연계한 볼거리 제공"을 강조했습니다.



