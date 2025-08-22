티몬, 법원 회생절차 종결로 1년 만에 법정관리 졸업

서울회생법원 회생3부(정준영 회생법원장)는 오늘(22일) 티몬의 기업회생절차를 종결했다고 밝혔습니다.



지난해 7월 기업회생절차 개시를 신청한 약 1년 만입니다.



재판부는 "티몬은 인가된 회생 계획에 따라 회생담보권 전부와 회생채권 중 96.5%의 변제를 완료했다"고 밝혔습니다.



이어 "티몬은 계좌 불일치 등의 사유로 변제하지 못한 금원(금액)을 별도 계좌에 예치해 관리하면서 변제할 예정"이라고 덧붙였습니다.



1세대 이커머스 기업 티몬의 법정관리 졸업에 따라 티몬을 인수한 새벽 배송 전문기업 오아시스마켓의 본격 경영이 시작될 전망입니다.



앞서 티몬은 지난해 7월 29일 대규모 환불 사태와 거래처 이탈 등으로 자체적으로 재정 상황을 회복할 수 없다며 법원에 기업회생절차 개시를 신청했습니다.



법원은 지난해 9월 10일 회생절차 개시를 결정했습니다.



이후 티몬은 빠른 매각을 통한 피해 변제를 위해 회생계획 인가 전 인수합병(M&A)을 추진했습니다.



티몬은 지난 3월 회생계획 인가 전 인수합병을 위한 조건부 인수예정자로 오아시스를 선정해달라고 신청했고, 법원은 오아시스를 최종 인수예정자로 결정했습니다.



지난 6월 회생계획안 심리 및 결의를 위한 관계인 집회에서 가결요건 미충족으로 회생계획안이 한 차례 부결됐지만, 법원이 회생계획안을 강제인가해 오아시스의 인수가 최종 성사됐습니다.



법원은 강제인가 당시 "회생계획안을 인가하는 것이 회생담보권자, 회생채권자, 근로자 및 기타 모든 이해관계인의 이익에 부합한다고 판단해, 부결된 회생계획안의 내용대로 상거래채권(중소상공인 및 소비자) 회생채권자를 위해 권리보호조항을 정해 강제인가 결정했다"고 설명했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



