뉴스9(울산)

[주말&문화] 한글이 목숨이다 외

입력 2025.08.22 (22:07) 수정 2025.08.22 (22:25)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

울산 학교에 전기요금 14억 원 긴급 지원

울산 학교에 전기요금 14억 원 긴급 지원
훔친 차로 연쇄 추돌 외국인 징역형·치료감호

훔친 차로 연쇄 추돌 외국인 징역형·치료감호

다음
광복 80주년을 맞아 특별한 공연이 열립니다.

울산 출신의 한글학자 외솔 최현배 선생의 삶과 업적을 다룬 연극인데요.

일제의 탄압 속에서도 한글을 목숨만큼 소중히 여긴 사람들의 이야기가 몰입감 있게 전개됩니다.

우리가 매일 쓰는 한글의 소중함을 깨닫는 시간을 가져보는 건 어떨까요?

개성이 돋보이는 9명의 작가가 한 자리에 뭉쳤습니다.

한국 신표현주의, 작품의 주제나 재료를 새롭게 표현하는 것을 추구하는 작가들인데요,

'9개의 문'이라는 전시 제목처럼 다양한 장르의 작품 60여 점을 선보입니다.

[전영정/'9개의 문' 전시 작가 : "아홉 명의 작가에 대한 하나하나의 문을 열었을 때 각자의 표현방식과 개성이 드러날 수 있게 전시를 (기획)하게 되었습니다."]

가죽이나 황토 같은 재료를 활용해 작품을 더욱 입체적으로 표현하고, 다양한 꽃을 보며 느낀 심상을 그림과 사진으로 담아냅니다.

흙으로 만든 도자 조형물에 쇳가루를 입힌 조형물, 종이를 향으로 태우는 서양화도 시선을 끕니다.

9명의 작가가 어떤 생각으로 작품을 표현했는지, 작가가 선택한 재료와 표현 방식은 무엇인지. 이번 주말 직접 와서 함께 감상해 보시면 좋겠습니다.

주말엔 문화 오경빈입니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [주말&문화] 한글이 목숨이다 외
    • 입력 2025-08-22 22:07:59
    • 수정2025-08-22 22:25:52
    뉴스9(울산)
광복 80주년을 맞아 특별한 공연이 열립니다.

울산 출신의 한글학자 외솔 최현배 선생의 삶과 업적을 다룬 연극인데요.

일제의 탄압 속에서도 한글을 목숨만큼 소중히 여긴 사람들의 이야기가 몰입감 있게 전개됩니다.

우리가 매일 쓰는 한글의 소중함을 깨닫는 시간을 가져보는 건 어떨까요?

개성이 돋보이는 9명의 작가가 한 자리에 뭉쳤습니다.

한국 신표현주의, 작품의 주제나 재료를 새롭게 표현하는 것을 추구하는 작가들인데요,

'9개의 문'이라는 전시 제목처럼 다양한 장르의 작품 60여 점을 선보입니다.

[전영정/'9개의 문' 전시 작가 : "아홉 명의 작가에 대한 하나하나의 문을 열었을 때 각자의 표현방식과 개성이 드러날 수 있게 전시를 (기획)하게 되었습니다."]

가죽이나 황토 같은 재료를 활용해 작품을 더욱 입체적으로 표현하고, 다양한 꽃을 보며 느낀 심상을 그림과 사진으로 담아냅니다.

흙으로 만든 도자 조형물에 쇳가루를 입힌 조형물, 종이를 향으로 태우는 서양화도 시선을 끕니다.

9명의 작가가 어떤 생각으로 작품을 표현했는지, 작가가 선택한 재료와 표현 방식은 무엇인지. 이번 주말 직접 와서 함께 감상해 보시면 좋겠습니다.

주말엔 문화 오경빈입니다.
KBS 지역국
KBS 지역국

이 기사가 좋으셨다면

울산-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

“내년 R&D 투자 35.3조원 ‘역대 최대’…<br>발전의 시금석 되길”

“내년 R&D 투자 35.3조원 ‘역대 최대’…발전의 시금석 되길”
내일부터 미·일 순방…<br>중국에 특사 파견

내일부터 미·일 순방…중국에 특사 파견
“포고문 받았다” 뒤집힌 진술…구속 피하려 말 바꿨나

“포고문 받았다” 뒤집힌 진술…구속 피하려 말 바꿨나
‘방송3법’ 모두 통과…“언론장악 3법” “언론개혁 첫걸음”

‘방송3법’ 모두 통과…“언론장악 3법” “언론개혁 첫걸음”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.