[주말&문화] 한글이 목숨이다 외

광복 80주년을 맞아 특별한 공연이 열립니다.



울산 출신의 한글학자 외솔 최현배 선생의 삶과 업적을 다룬 연극인데요.



일제의 탄압 속에서도 한글을 목숨만큼 소중히 여긴 사람들의 이야기가 몰입감 있게 전개됩니다.



우리가 매일 쓰는 한글의 소중함을 깨닫는 시간을 가져보는 건 어떨까요?



개성이 돋보이는 9명의 작가가 한 자리에 뭉쳤습니다.



한국 신표현주의, 작품의 주제나 재료를 새롭게 표현하는 것을 추구하는 작가들인데요,



'9개의 문'이라는 전시 제목처럼 다양한 장르의 작품 60여 점을 선보입니다.



[전영정/'9개의 문' 전시 작가 : "아홉 명의 작가에 대한 하나하나의 문을 열었을 때 각자의 표현방식과 개성이 드러날 수 있게 전시를 (기획)하게 되었습니다."]



가죽이나 황토 같은 재료를 활용해 작품을 더욱 입체적으로 표현하고, 다양한 꽃을 보며 느낀 심상을 그림과 사진으로 담아냅니다.



흙으로 만든 도자 조형물에 쇳가루를 입힌 조형물, 종이를 향으로 태우는 서양화도 시선을 끕니다.



9명의 작가가 어떤 생각으로 작품을 표현했는지, 작가가 선택한 재료와 표현 방식은 무엇인지. 이번 주말 직접 와서 함께 감상해 보시면 좋겠습니다.



주말엔 문화 오경빈입니다.



