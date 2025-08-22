미 FBI, ‘반트럼프’ 볼턴 전 백악관 안보보좌관 자택 수색

미국 연방수사국 요원들이 현지시각 22일 도널드 트럼프 1기 행정부 때 백악관 국가안보보좌관을 지낸 존 볼턴의 메릴랜드주 자택을 수색하고 있습니다.



FBI 대변인은 뉴욕타임스에 볼턴 전 보좌관의 자택에 FBI 요원들이 배치된 것과 관련, “법원 승인에 따라 활동하고 있는 것”이라고 전했습니다.



이 사건에 정통한 2명의 익명 소식통은 이번 조사가 볼턴 전 보좌관이 기밀 정보를 불법으로 공유했거나 소지했는지를 확인하기 위한 것이라고 설명했습니다.



트럼프 대통령은 집권 2기 취임일인 지난 1월 20일 행정명령을 통해 볼턴 전 보좌관을 포함한 전직 정보 당국자들의 비밀 취급 인가를 취소했고, 이란의 암살 위협 때문에 진행되던 비밀경호국(SS)의 경호도 없앤 바 있습니다.



볼턴 전 보좌관의 자택 수색이 이뤄지는 가운데 캐시 파텔 FBI 국장은 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계정에 “누구도 법 위에 있지 않다”고 짧게 적었습니다.



팸 본디 법무장관은 엑스에 파텔 국장의 게시물을 공유하면서 “미국의 안보는 협상할 수 없다. 정의는 항상 추구될 것”이라는 글을 올렸습니다.



FBI 수색과 관련, 볼턴 전 보좌관 본인과 그의 변호사는 아직 반응하지 않고 있다고 미 언론은 전했습니다.



볼턴 전 보좌관은 트럼프 1기 행정부에서 마이클 플린, 허버트 맥매스터에 이어 2018년 4월부터 3번째 백악관 국가안보보좌관을 지냈습니다.



하지만, ‘슈퍼 매파’ 인사인 그는 북한, 이란, 베네수엘라 등과 관련된 주요 외교·안보 정책에서 초강경 노선을 주장하면서 트럼프 대통령과 충돌했고 재직 17개월 만인 2019년 9월 경질됐습니다.



볼턴 전 보좌관은 이후 미국 내 대표적인 ‘반트럼프’ 인사가 변신해 사사건건 트럼프 대통령을 비판해왔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



