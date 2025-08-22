평택 자동차부품 공장서 일용직 근로자 추락해 사망

경기 평택의 한 자동차부품 제조 공장에서 작업 중이던 일용직 근로자가 추락해 숨지는 사고가 났습니다.



경기 평택경찰서는 오늘(22일) 오후 4시 40분쯤 경기 평택시 서탄면의 한 자동차부품 제조 공장에서 발생한 추락 사고를 조사 중입니다.



경찰 조사 결과, 60대 남성 작업자가 지상 1층에서 미장 작업을 하던 중 개구부(열려 있는 곳)를 통해 6미터 아래 지하 1층으로 떨어지면서 사고가 발생했습니다.



남성은 의식을 잃은 채 구조돼 병원으로 옮겨졌으나 사망했습니다.



숨진 작업자는 공장 증축 공사와 관련한 하청 업체에서 고용한 일용직 근로자인 걸로 파악됐습니다.



경찰은 CCTV 등을 확보해 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 경기남부경찰청 제공]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!