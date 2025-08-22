사회

‘계엄 가담·방조’ 한덕수, 13시간 조사 뒤 귀가…구속영장 검토

입력 2025.08.22 (23:40)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

12·3 비상계엄에 가담·방조했다는 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리가 내란 특검의 세 번째 소환 조사를 마치고 13시간 반 만에 귀가했습니다.

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 사건을 수사하는 조은석 특별검사팀은 오늘(22일) 한 전 총리를 피의자 신분으로 불러 조사했습니다.

오전 9시 30분쯤 특검에 출석한 한 전 총리는 조서 열람을 마친 뒤 밤 11시쯤 귀가했습니다.

한 전 총리는 "계엄 선포문은 언제 받았나", "진술을 뒤집은 이유가 뭔가", "적법성을 확보하려고 위원을 모았다는 특검 주장을 어떻게 생각하나" 등 취재진 질문에 모두 답하지 않았습니다.

특검팀은 CCTV 화면과 국무위원들의 진술을 바탕으로 한 전 총리를 상대로 비상계엄 직전 국무회의를 소집한 배경 등을 집중적으로 조사한 걸로 알려졌습니다.

한 전 총리에 대한 소환 조사는 지난달 2일과 지난 19일에 이어 이번이 세 번째입니다.

앞서 특검팀은 지난 19일 오전 9시 30분부터 20일 새벽 1시 50분까지 16시간 20분 동안 한 전 총리를 상대로 비상계엄 전후 국무회의 소집 과정과 사후 계엄 선포문 작성 경위 등을 추궁했습니다.

사실상 한 전 총리에 대한 마지막 보강 조사를 진행한 특검팀은 조만간 구속영장 청구 여부를 결정할 걸로 보입니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘계엄 가담·방조’ 한덕수, 13시간 조사 뒤 귀가…구속영장 검토
    • 입력 2025-08-22 23:40:39
    사회
12·3 비상계엄에 가담·방조했다는 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리가 내란 특검의 세 번째 소환 조사를 마치고 13시간 반 만에 귀가했습니다.

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 사건을 수사하는 조은석 특별검사팀은 오늘(22일) 한 전 총리를 피의자 신분으로 불러 조사했습니다.

오전 9시 30분쯤 특검에 출석한 한 전 총리는 조서 열람을 마친 뒤 밤 11시쯤 귀가했습니다.

한 전 총리는 "계엄 선포문은 언제 받았나", "진술을 뒤집은 이유가 뭔가", "적법성을 확보하려고 위원을 모았다는 특검 주장을 어떻게 생각하나" 등 취재진 질문에 모두 답하지 않았습니다.

특검팀은 CCTV 화면과 국무위원들의 진술을 바탕으로 한 전 총리를 상대로 비상계엄 직전 국무회의를 소집한 배경 등을 집중적으로 조사한 걸로 알려졌습니다.

한 전 총리에 대한 소환 조사는 지난달 2일과 지난 19일에 이어 이번이 세 번째입니다.

앞서 특검팀은 지난 19일 오전 9시 30분부터 20일 새벽 1시 50분까지 16시간 20분 동안 한 전 총리를 상대로 비상계엄 전후 국무회의 소집 과정과 사후 계엄 선포문 작성 경위 등을 추궁했습니다.

사실상 한 전 총리에 대한 마지막 보강 조사를 진행한 특검팀은 조만간 구속영장 청구 여부를 결정할 걸로 보입니다.
문예슬
문예슬 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

“내년 R&D 투자 35.3조원 ‘역대 최대’…<br>발전의 시금석 되길”

“내년 R&D 투자 35.3조원 ‘역대 최대’…발전의 시금석 되길”
오늘부터 미·일 순방…<br>중국에 특사 파견

오늘부터 미·일 순방…중국에 특사 파견
“포고문 받았다” 뒤집힌 진술…구속 피하려 말 바꿨나

“포고문 받았다” 뒤집힌 진술…구속 피하려 말 바꿨나
‘방송3법’ 모두 통과…“언론장악 3법” “언론개혁 첫걸음”

‘방송3법’ 모두 통과…“언론장악 3법” “언론개혁 첫걸음”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.