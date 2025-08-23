국제

파월, 미국 금리 인하 시사…“정책 기조 조정할 필요”

입력 2025.08.23 (00:00) 수정 2025.08.23 (00:01)

제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed) 의장이 다음 달 금리 인하 가능성을 시사했습니다.

파월 의장은 현지시각 22일 와이오밍주 잭슨홀에서 열린 연례 경제정책 심포지엄(잭슨홀 미팅) 연설에서 "고용시장의 하방 위험이 커지고 있다"며 "정책이 제약적 영역에 있는 상황에서 기본 전망과 위험 균형의 변화는 정책 기조 조정을 정당화할 수 있다"고 말했습니다.

이어 "실업률과 기타 노동시장 지표의 안정성을 고려하면 정책 기조 변경을 신중히 검토할 수 있다"며 "노동 공급과 수요가 함께 둔화하면서 '손익분기' 일자리 증가는 급격히 낮아졌다"고 말했습니다.

파월은 단기적으로 인플레이션이 상방 위험이고 관세 인플레이션도 명확하게 나타나고 있다고 밝혔지만, 고용의 하방 위험도 커졌다며 "도전적인 상황"이라고 밝혔습니다.

파월의 이같은 발언은 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 기준금리가 인하될 가능성을 시사한 것이라고 시장은 해석하고 있습니다. 인플레이션 고조에 대한 우려도 함께 언급했으나 고용 하방 위험과 그에 따른 정책 조정 가능성에 방점을 뒀다는 해석입니다.

뉴욕타임스는 "연준이 금리 인하를 재개할 준비를 하고 있다는 가장 강력한 신호를 보냈다"고 평가했습니다. 월스트리트저널(WSJ)도 “파월 의장이 다음달 기준금리 결정에서 금리를 내릴 문을 열어놨다”고 전했습니다.

파월 의장의 비둘기파적 발언을 내놓으면서 금리인하 기대감이 주가를 강하게 밀어올려 뉴욕증시는 3대 지수가 모두 상승세를 보이고 있습니다.

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]
