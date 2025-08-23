국제

“트럼프, 우크라의 러 송유관 공격에 ‘매우 화났다’고 말해”

입력 2025.08.23 (00:14) 수정 2025.08.23 (00:19)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

트럼프 미 대통령이 우크라이나의 러시아 송유관 공격 소식을 듣고 "매우 화났다"고 말했다고 폴리티코 유럽판이 헝가리 피데스당을 인용해 보도했습니다.

헝가리 집권 여당인 피데스당은 현지시각 23일 페이스북에 오르반 빅토르 헝가리 총리가 보낸 서한과 이에 대한 트럼프 대통령의 답변 내용이 담긴 사진을 게시했습니다.

서한을 주고받은 시점과 경위는 밝히지 않았습니다.

이 서한을 보면 오르반 총리는 "닷새 전, 트럼프 대통령과 푸틴 대통령 간 역사적 회담 직전 우크라이나가 러시아 내 드루즈바 송유관에 대한 드론 공격을 감행했다"며 "이 송유관은 헝가리와 슬로바키아에 석유를 공급하는데 두 나라는 이 외에는 석유를 수입할 방법이 없다"고 주장했습니다.

피데스당은 서한 사진과 함께 "트럼프 대통령에게 도와달라고 요청했으며 트럼프 대통령이 답변했다"는 오르반 총리의 별도 발언도 적었습니다.

이에 대해 트럼프 대통령은 "이런 얘기를 듣는 게 좋지 않다. 이 일에 대해 매우 화가 난다. 슬로바키아에도 말해달라"라고 답했습니다.

앞서 헝가리는 지난 18일 우크라이나가 러시아 송유관의 변전소를 공격해 자국에 대한 러시아산 석유 공급이 중단됐다고 주장한 바 있습니다. 헝가리는 러시아 드루즈바 송유관을 통해 석유를 공급받습니다.

폴리티코 유럽판에 따르면 송유관 가동이 19일 재개됐지만 이틀 만인 21일 다시 공격받았습니다.

북대서양조약기구(NATO·나토)와 유럽연합(EU) 회원국의 국가원수이면서도 친러시아 성향인 오르반 총리는 트럼프 행정부 1기 때도 트럼프 대통령 소유의 고급 리조트에 초대받는 등 '절친'으로 통합니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 헝가리 피데스당 페이스북 캡처]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “트럼프, 우크라의 러 송유관 공격에 ‘매우 화났다’고 말해”
    • 입력 2025-08-23 00:14:53
    • 수정2025-08-23 00:19:39
    국제
트럼프 미 대통령이 우크라이나의 러시아 송유관 공격 소식을 듣고 "매우 화났다"고 말했다고 폴리티코 유럽판이 헝가리 피데스당을 인용해 보도했습니다.

헝가리 집권 여당인 피데스당은 현지시각 23일 페이스북에 오르반 빅토르 헝가리 총리가 보낸 서한과 이에 대한 트럼프 대통령의 답변 내용이 담긴 사진을 게시했습니다.

서한을 주고받은 시점과 경위는 밝히지 않았습니다.

이 서한을 보면 오르반 총리는 "닷새 전, 트럼프 대통령과 푸틴 대통령 간 역사적 회담 직전 우크라이나가 러시아 내 드루즈바 송유관에 대한 드론 공격을 감행했다"며 "이 송유관은 헝가리와 슬로바키아에 석유를 공급하는데 두 나라는 이 외에는 석유를 수입할 방법이 없다"고 주장했습니다.

피데스당은 서한 사진과 함께 "트럼프 대통령에게 도와달라고 요청했으며 트럼프 대통령이 답변했다"는 오르반 총리의 별도 발언도 적었습니다.

이에 대해 트럼프 대통령은 "이런 얘기를 듣는 게 좋지 않다. 이 일에 대해 매우 화가 난다. 슬로바키아에도 말해달라"라고 답했습니다.

앞서 헝가리는 지난 18일 우크라이나가 러시아 송유관의 변전소를 공격해 자국에 대한 러시아산 석유 공급이 중단됐다고 주장한 바 있습니다. 헝가리는 러시아 드루즈바 송유관을 통해 석유를 공급받습니다.

폴리티코 유럽판에 따르면 송유관 가동이 19일 재개됐지만 이틀 만인 21일 다시 공격받았습니다.

북대서양조약기구(NATO·나토)와 유럽연합(EU) 회원국의 국가원수이면서도 친러시아 성향인 오르반 총리는 트럼프 행정부 1기 때도 트럼프 대통령 소유의 고급 리조트에 초대받는 등 '절친'으로 통합니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 헝가리 피데스당 페이스북 캡처]
김양순
김양순 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

“내년 R&D 투자 35.3조원 ‘역대 최대’…<br>발전의 시금석 되길”

“내년 R&D 투자 35.3조원 ‘역대 최대’…발전의 시금석 되길”
오늘부터 미·일 순방…<br>중국에 특사 파견

오늘부터 미·일 순방…중국에 특사 파견
“포고문 받았다” 뒤집힌 진술…구속 피하려 말 바꿨나

“포고문 받았다” 뒤집힌 진술…구속 피하려 말 바꿨나
‘방송3법’ 모두 통과…“언론장악 3법” “언론개혁 첫걸음”

‘방송3법’ 모두 통과…“언론장악 3법” “언론개혁 첫걸음”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.