EU, 우크라에 6조6천억 추가 지원

입력 2025.08.23 (01:10) 수정 2025.08.23 (01:11)

유럽연합(EU) 집행위원회가 우크라이나 독립기념일을 앞두고 40억5천만유로, 약 6조6천억원을 추가 지원했다고 밝혔습니다.

이번에 전달된 돈은 집행위가 우크라이나 지원을 위해 미리 조성해둔 기금의 추가 집행분입니다.

이로써 2022년 2월 우크라이나 전쟁 발발 이래 EU의 인도적·재정적·군사지원을 모두 합친 누적 지원액은 1천689억 유로, 우리 돈 약 273조 6천700억원으로 늘었습니다.

우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장은 "34번째 독립기념일을 맞는 우크라이나에 대한 우리 메시지는 분명하다. 우크라이나에 대한 우리의 연대는 변함없다"고 말했습니다.

이어 "새로운 자금은 우크라이나의 회복뿐 아니라 주권적이며 민주적인 우크라이나의 미래에 대한 우리의 헌신을 보여주는 것"이라며 "우크라이나가 강해야 유럽이 더 강해질 수 있다"고 강조했습니다.

[사진 출처 : EPA=연합뉴스]

[사진 출처 : EPA=연합뉴스]
김양순
김양순 기자

