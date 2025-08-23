신월여의지하도로서 차량 화재로 양방향 통제…다친 사람 없어

서울 신월여의지하도로가 차량 화재로 인해 양방향 통제되고 있습니다.



경찰과 소방에 따르면 오늘(23일) 새벽 0시 40분쯤 신월여의지하도로 여의도에서 신월 방향 5km 지점을 달리던 승용차에서 불이 났습니다.



이 불로 다친 사람은 없었지만 터널 내부에 연기가 차며 지하도로 양방향 통행이 통제되고 있습니다.



경찰은 차량 엔진룸에서 불이 난 걸로 추정하고 화재 원인을 조사할 예정입니다.



