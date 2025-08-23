신월여의지하도로서 차량 화재로 양방향 통제…다친 사람 없어
입력 2025.08.23 (02:41) 수정 2025.08.23 (02:41)
서울 신월여의지하도로가 차량 화재로 인해 양방향 통제되고 있습니다.
경찰과 소방에 따르면 오늘(23일) 새벽 0시 40분쯤 신월여의지하도로 여의도에서 신월 방향 5km 지점을 달리던 승용차에서 불이 났습니다.
이 불로 다친 사람은 없었지만 터널 내부에 연기가 차며 지하도로 양방향 통행이 통제되고 있습니다.
경찰은 차량 엔진룸에서 불이 난 걸로 추정하고 화재 원인을 조사할 예정입니다.
서울 신월여의지하도로가 차량 화재로 인해 양방향 통제되고 있습니다.
경찰과 소방에 따르면 오늘(23일) 새벽 0시 40분쯤 신월여의지하도로 여의도에서 신월 방향 5km 지점을 달리던 승용차에서 불이 났습니다.
이 불로 다친 사람은 없었지만 터널 내부에 연기가 차며 지하도로 양방향 통행이 통제되고 있습니다.
경찰은 차량 엔진룸에서 불이 난 걸로 추정하고 화재 원인을 조사할 예정입니다.
