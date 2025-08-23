사회

강릉서 모텔 화재로 1명 숨지고 6명 중경상

입력 2025.08.23 (04:45) 수정 2025.08.23 (04:45)

강원도 강릉시에서 모텔 화재가 발생해 1명이 숨지고 6명이 다쳤습니다.

어젯밤(22일) 11시 30분쯤 강릉시 주문진읍의 한 5층 규모 모텔 건물에서 불이 나 투숙객인 50대 남성이 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다.

화재 당시 모텔에는 투숙객과 직원 등 28명이 있었으며, 이들 가운데 6명은 대피 중 크고 작은 부상을 입었습니다.

불은 2시간 만인 오늘 새벽 1시 30분쯤 꺼졌습니다.

경찰과 소방당국은 불이 건물 2층에서 시작한 걸로 보고, 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사할 계획입니다.

화재 당시 자동화재탐지설비는 정상 작동했지만, 스프링클러 설치 대상 건물은 아닌 것으로 알려졌습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 강릉소방서 제공]

