절기 ‘처서’ 무색하게…주말에도 불볕더위

입력 2025.08.23 (05:00)

오늘은 무더위가 그친다는 절기 '처서'지만, 주말 동안 폭염은 계속되겠습니다.

전국에 구름이 많고 대기가 불안정해 산발적인 소나기도 이어지겠습니다.

오늘은 수도권 북부와 강원도, 제주도를 중심으로, 내일은 전라권을 제외한 전국 곳곳에 5에서 40mm 정도 소나기가 내리겠습니다.

밤사이 서울과 부산 등 많은 지역에서 열대야가 나타난데 이어 한낮에도 불볕 더위가 찾아오겠습니다.

서울 34도, 전주 35도 등 전국이 35도 안팎으로 매우 무덥겠습니다.

바다의 물결은 모든 해상에서 비교적 낮게 일겠습니다.

다음 주에도 전국 곳곳에 비 또는 소나기가 내리며 덥고 습한 날씨가 계속될 전망입니다.

  절기 '처서' 무색하게…주말에도 불볕더위
    입력 2025-08-23 05:00:40
    재난·기후·환경
공지·정정

