뉴스광장 1부

[뉴스광장 헤드라인]

입력 2025.08.23 (06:00)

오늘부터 미·일 순방…중국에 특사 파견

오늘부터 미·일 순방…중국에 특사 파견

오늘 한일정상회담…방미 앞서 중국에 특사단

이재명 대통령이 오늘 일본에서 한일정상회담을 합니다. 26일 새벽 미국에서 취임 이후 첫 한미정상회담이 열리는데, 이 대통령은 미국 방문 전 중국에 특사단을 파견할 예정입니다.

‘내란 공범 혐의’ 13시간 조사…영장 청구 검토

'내란 공범 혐의'를 받는 한덕수 전 국무총리를 어제 다시 13시간 넘게 조사한 특검이 구속 영장 청구를 검토하고 있습니다. 오늘로 예정된 김건희 여사에 대한 소환조사는 25일로 미뤄졌습니다.

‘기준금리 인하’ 시사…뉴욕증시 급등

제롬 파월 미국 연방준비제도 의장이 정책 기조를 조정할 필요가 있다며 기준금리 인하를 시사했습니다. 금리 인하에 대한 기대감에 뉴욕증시는 급등했습니다.

‘처서 마법’ 없는 주말…폭염 이어져

무더위가 그친다는 처서이지만 강릉과 대구 낮 기온이 36도까지 치솟는 등 오늘도 폭염이 이어지겠습니다. 무더위는 다음 주에도 계속될 것으로 보입니다.

