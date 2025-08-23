“모든 인질 석방 안하면 지옥문”…이스라엘, 하마스에 경고

이스라엘의 이스라엘 카츠 국방장관이 "곧 하마스 살인자들과 성폭행범들 머리 위로 지옥문이 열릴 것"이라고 밝혔습니다.



카츠 장관은 현지시각 22일 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에서 "이스라엘이 전쟁 종식을 위해 제시한 조건, 특히 모든 인질 석방과 무장 해제에 동의하지 않는다면"이라며 이같이 말했습니다.



카츠 장관은 "어제 우리는 가자시티에서 하마스를 격퇴하기 위한 이스라엘군의 계획을 승인했다"며 "이는 강력한 공격과 주민 대피, 그리고 기동 작전을 포함한다"고 언급했습니다.



카츠 장관은 "만일 하마스가 (협상 조건에) 동의하지 않는다면 하마스의 수도인 가자시티는 라파와 베이트하눈처럼 될 것"이라고 강조하기도 했습니다. 앞서 이스라엘군이 라파와 베이트하눈 지역을 강도높은 지상전으로 초토화한 일을 상기시키는 경고성 발언입니다.



이스라엘군은 별도 성명에서 지상군이 가자지구 전역에서 작전을 이어가고 있으며, 특히 가자시티 외곽과 자이툰, 자발리아 지역에서 테러시설을 해체하고 있다고 밝혔습니다.



알자지라 방송은 이날 새벽부터 이스라엘 공습으로 가자시티에서만 37명이 숨진 것을 포함해 가자지구 전역에 걸쳐 65명이 사망한 것으로 집계되는 등 이스라엘의 공세가 강해지고 있다고 보도했습니다.



베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 전날 가자시티 장악 계획을 승인하고 팔레스타인 무장정파 하마스에 대한 압박 강도를 끌어올린 상태입니다. 이스라엘군은 지난 20일 이미 가자시티 외곽에서 예비적 작전 활동에 돌입했다고 밝힌 바 있습니다.



하마스는 지난 18일 생존 인질 20여명 중 10명을 우선 석방하는 내용을 골자로 한 중재국의 휴전안을 수용하겠다고 밝혔지만, 이스라엘은 모든 인질이 한꺼번에 풀려나지 않는 한 합의는 없다는 입장입니다.



이스라엘은 하마스의 이스라엘 기습 공격으로 가자지구 전쟁이 발발한지 꼭 2년째가 되는 오는 10월 7일을 가자지구 민간인의 대피 기한으로 설정한 것으로 알려졌으며, 이때까지는 가자시티 지상전이 본격화하지 않을 수 있습니다.



N12 방송은 이스라엘군이 가자시티 장악 계획을 승인하며 동원한 예비군 6만명이 내달 2일부터 복무를 시작하는 만큼 내달 중순부터 본격적인 공세가 시작될 것으로 예상된다고 보도했습니다.



가자시티에 거주하는 민간인을 대상으로는 오는 24일부터 대피령이 내려질 전망입니다. 이 매체는 네타냐후 총리가 가자시티 장악 작전명을 카츠 장관이 명명했던 '기드온의 전차 Ⅱ'에서 '철권'으로 바꿔 부르고 있다고 덧붙였습니다.



