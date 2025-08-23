트럼프 “2주 후 제재·관세 여부 등 우크라전쟁 관련 중요 결정”
입력 2025.08.23 (06:11)
트럼프 미국 대통령은 앞으로 2주 뒤에 우크라이나전쟁과 관련한 중요한 결정을 할 것이라고 밝혔습니다.
트럼프 대통령은 현지시각 22일 "나는 전쟁과 관련한 어떤 것에 대해서도 전혀 기쁘지 않다"며 "나는 다음 2주에 걸쳐 어떤 길을 갈 것인지를 발견하게 될 것"이라고 말했습니다. 이어 러시아와 우크라이나의 태도를 파악하는 데 2주가 걸린다고 말했습니다.
그러면서 "나는 (2주 후에도 전쟁 종식과 관련한 진전이 없으면) 우리가 무엇을 할지, 전쟁이 어떻게 될지에 대해 매우 중요한 결정을 하게 될 것"이라며 "대대적인 제재나 대대적인 관세를 도입하거나, 하지 않을 수 있고, 아니면 아무 일도 하지 않으면서 '이것은 당신들의 전쟁'이라고 말할 수도 있다"고 부연했습니다.
이 같은 언급은 트럼프 대통령이 최근 러시아, 우크라이나, 유럽 정상들을 잇달아 만난 뒤 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령 간 양자 회담과, 자신 포함 3자회담 방안을 띄웠으나 러시아와 우크라이나 간 입장차 속에 추진 전망이 불투명해진 가운데 나왔습니다.
러시아에 대한 추가적인 제재와, 러시아산 석유 등을 구입하는 국가에 이른바 '2차 관세'를 도입하는 등의 대러시아 압박 카드를 쓸 수 있음을 시사하는 동시에, 사실상의 중재 포기를 결단할 가능성도 배제하지 않고 있음을 피력한 것으로 풀이됩니다.
