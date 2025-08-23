뉴스광장 1부

기업·정부·국민 ‘AI 올인’…“잠재성장률 3%로”

입력 2025.08.23 (06:41) 수정 2025.08.23 (06:46)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[뉴스광장 헤드라인]

[뉴스광장 헤드라인]
‘무인주문기’ 위약금 줄이고 ‘천원 아침밥’ 늘린다

‘무인주문기’ 위약금 줄이고 ‘천원 아침밥’ 늘린다

다음
[앵커]

어제 발표된 이재명 정부의 '경제성장전략' 청사진에도 인공지능 AI가 중심입니다.

민간과 공공 가리지 않고 AI를 전방위 활용해, 성장률을 끌어올린다는 구상인데요.

어떤 내용이고, 성공 조건은 뭘지, 최인영 기자가 짚어봤습니다.

[리포트]

'AI복지상담' 전화가 걸려 옵니다.

["복지 도움이 필요하신지 저와 상담하시겠어요? (네.)"]

["생계비 지출이나 체납·채무 등으로 도움이 필요하신가요?"]

취업, 돌봄, 어떤 복지가 필요한지, 2분 동안 5가지 질문을 합니다.

이렇게 통화가 끝나면 상담 내용이 텍스트로 변환돼서 지자체 복지 담당 공무원에게 자동으로 전달됩니다.

지금까지 43만 명을 상담했습니다.

2027년까지 기능을 더 고도화 할 계획입니다.

[한정환/한국사회보장정보원 복지안전사업부장 : "대화형 AI로 바뀌게 되면 심도 있는 대상자의 복지 욕구와 그리고 어떤 기본적인 수요를 파악할 수 있을 거라 생각하고 있습니다."]

복지, 고용, 납세, 신약심사 등 공공 부문부터 AI를 적극 접목한다는 전략.

각 기업들이 미래 먹거리로 뛰어든 분야까지 더해, '15대 선도 프로젝트'를 선정했습니다.

AI 인재 육성도 포함됐습니다.

전국민 맞춤형으로 AI 교육을 진행하고, 해외 인재 선점을 위해 특별비자, 파격적 지원도 검토합니다.

[구윤철/경제부총리 : "모든 국민이 AI를 한글처럼 쉽게 배우고 활용하는 'AI 한글화'를 이루겠습니다."]

AI 대전환으로 잠재성장률을 3%로 끌어올린단 목표.

투자 재원은 100조 원 넘는 국민성장펀드로 마련하겠다고 했습니다.

정부는 올해 경제성장률은 0.9%로 전망했습니다.

KBS 뉴스 최인영입니다.

촬영기자:이상원 김한빈/영상편집:한효정/그래픽:박미주

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 기업·정부·국민 ‘AI 올인’…“잠재성장률 3%로”
    • 입력 2025-08-23 06:41:32
    • 수정2025-08-23 06:46:14
    뉴스광장 1부
[앵커]

어제 발표된 이재명 정부의 '경제성장전략' 청사진에도 인공지능 AI가 중심입니다.

민간과 공공 가리지 않고 AI를 전방위 활용해, 성장률을 끌어올린다는 구상인데요.

어떤 내용이고, 성공 조건은 뭘지, 최인영 기자가 짚어봤습니다.

[리포트]

'AI복지상담' 전화가 걸려 옵니다.

["복지 도움이 필요하신지 저와 상담하시겠어요? (네.)"]

["생계비 지출이나 체납·채무 등으로 도움이 필요하신가요?"]

취업, 돌봄, 어떤 복지가 필요한지, 2분 동안 5가지 질문을 합니다.

이렇게 통화가 끝나면 상담 내용이 텍스트로 변환돼서 지자체 복지 담당 공무원에게 자동으로 전달됩니다.

지금까지 43만 명을 상담했습니다.

2027년까지 기능을 더 고도화 할 계획입니다.

[한정환/한국사회보장정보원 복지안전사업부장 : "대화형 AI로 바뀌게 되면 심도 있는 대상자의 복지 욕구와 그리고 어떤 기본적인 수요를 파악할 수 있을 거라 생각하고 있습니다."]

복지, 고용, 납세, 신약심사 등 공공 부문부터 AI를 적극 접목한다는 전략.

각 기업들이 미래 먹거리로 뛰어든 분야까지 더해, '15대 선도 프로젝트'를 선정했습니다.

AI 인재 육성도 포함됐습니다.

전국민 맞춤형으로 AI 교육을 진행하고, 해외 인재 선점을 위해 특별비자, 파격적 지원도 검토합니다.

[구윤철/경제부총리 : "모든 국민이 AI를 한글처럼 쉽게 배우고 활용하는 'AI 한글화'를 이루겠습니다."]

AI 대전환으로 잠재성장률을 3%로 끌어올린단 목표.

투자 재원은 100조 원 넘는 국민성장펀드로 마련하겠다고 했습니다.

정부는 올해 경제성장률은 0.9%로 전망했습니다.

KBS 뉴스 최인영입니다.

촬영기자:이상원 김한빈/영상편집:한효정/그래픽:박미주
최인영
최인영 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

오늘부터 미·일 순방…중국에 특사 파견

오늘부터 미·일 순방…중국에 특사 파견
파월, 금리 인하 가능성 시사…미국 증시 ‘반색’

파월, 금리 인하 가능성 시사…미국 증시 ‘반색’
‘내란 공범 혐의’ 한덕수 전 총리 3차 소환…특검, 구속영장 청구 검토

‘내란 공범 혐의’ 한덕수 전 총리 3차 소환…특검, 구속영장 청구 검토
“내년 R&D 투자 35.3조원 ‘역대 최대’…발전의 시금석 되길”

“내년 R&D 투자 35.3조원 ‘역대 최대’…발전의 시금석 되길”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.