뉴스광장 1부

김문수·장동혁, 국민의힘 대표 결선 진출…26일 선출

입력 2025.08.23 (06:47) 수정 2025.08.23 (06:50)

[앵커]

어제 국민의힘 새 당 대표를 선출하기 위한 전당대회가 열렸습니다.

총 4명의 후보가 본 경선을 치렀는데, 과반 득표자가 없어 김문수, 장동혁 후보가 결선을 치르게 됐습니다.

국민의힘 당 대표는 오는 26일 최종 선출됩니다.

김민혁 기자입니다.

[리포트]

[황우여/국민의힘 선거관리위원장 : "(최다 득표자의) 합산 득표율이 50%를 넘지 않았습니다."]

찬탄·반탄 구도로 치러진 국민의힘 당 대표 경선.

개표 결과, 과반 득표자는 나오지 않았습니다.

탄핵 반대파 김문수, 장동혁 후보가 결선에 진출했는데, 오는 26일 최종적으로 당 대표가 선출됩니다.

탄핵 찬성파였던 안철수, 조경태 후보는 윤석열 전 대통령과의 절연, 당의 인적 쇄신을 강조했지만 고배를 마셨습니다.

결선을 앞두고 김문수, 장동혁 후보는 이재명 정부에 대한 강력한 투쟁과 당내 통합을 강조했습니다.

[김문수/국민의힘 당 대표 후보 : "합심해서 국민과 함께 싸웁시다. 이재명 독재 정권을 반드시 무너뜨립시다, 여러분."]

[장동혁/국민의힘 당 대표 후보 : "분열을 안고 갈 것인지, 내부 총질자를 정리하고 단일 대오로 갈 것인지…."]

최고위원에는 김민수, 김재원, 신동욱, 양향자 후보가, 청년 최고위원에는 우재준 후보가 선출됐습니다.

김문수 장동혁 후보가 반탄파인 점을 감안하면, 국민의힘 새 지도부는 탄핵 반대 색채가 분명해졌습니다.

한편, 오늘 전당대회에선 대통령의 당무 개입을 금지하고, 계파 정치를 금지하는 당헌 개정안도 통과됐습니다.

[정점식/국민의힘 사무총장 : "사당화되거나 당내 민주주의를 훼손하는 행위를 금지한 것으로…."]

결선에 오른 김문수, 장동혁 후보는 오늘 양자 토론회를 갖는데, 당원과 국민을 대상으로 한 결선 투표는 내일부터 이틀 동안 진행됩니다.

KBS 뉴스 김민혁입니다.

촬영기자:임태호/영상편집:송화인/그래픽:김성일

